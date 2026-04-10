非法摘花还出动剪刀！LE SSERAFIM 许允真汉江直播闯祸，遭警告恐罚款，两度道歉止血

人气女团LE SSERAFIM成员许允真，最近因为在汉江公园直播时随手摘花，意外引爆违法争议，让她赶紧低头道歉。

事情发生在5日，许允真透过粉丝平台「Weverse」进行汉江出游直播，途中她天真地说「好想做个花束喔」，接著就动手开始摘花。 一开始因为用手折不断，她甚至直接从包包里拿出剪刀来剪，还笑著说「要带著花束去上班」、「本来还想说去花店买花回家」，模样相当天真无邪。



부케 만들고 싶다고 가위들고

한강공원 꽃 자르는 르세라핌 허윤진 pic.twitter.com/gwVM5kBrzR — 영리 (@Younglee88) April 8, 2026

有粉丝看到这一幕后马上提醒她：「在汉江摘花是违法的喔！」现场气氛瞬间变调。 许允真一脸慌张反问：「在汉江摘花算违法吗？」随即连声道歉：「真的对不起，如果是真的的话太抱歉了。」虽然她立刻停手，但相关画面已经在网路社群疯传，掀起热烈讨论。



根据韩国现行的《都市公园及绿地等相关法规》，公园内的植物与果实严禁擅自摘取，违者可能面临罚款或依破坏自然加重处罚。意识到事态严重的许允真事后也再度透过Weverse私讯功能表达歉意，自责写下：「我不知道摘花是违法的，许允真你是笨蛋」、「对不起，我会改正错误的。」诚意满满的道歉，也让不少粉丝心疼缓颊，认为她只是无心之过。

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