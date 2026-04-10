非法摘花還出動剪刀！LE SSERAFIM 許允真漢江直播闖禍，遭警告恐罰款，兩度道歉止血

人氣女團LE SSERAFIM成員許允真，最近因為在漢江公園直播時隨手摘花，意外引爆違法爭議，讓她趕緊低頭道歉。

事情發生在5日，許允真透過粉絲平台「Weverse」進行漢江出遊直播，途中她天真地說「好想做個花束喔」，接著就動手開始摘花。 一開始因為用手折不斷，她甚至直接從包包裡拿出剪刀來剪，還笑著說「要帶著花束去上班」、「本來還想說去花店買花回家」，模樣相當天真無邪。



부케 만들고 싶다고 가위들고

한강공원 꽃 자르는 르세라핌 허윤진 pic.twitter.com/gwVM5kBrzR — 영리 (@Younglee88) April 8, 2026

有粉絲看到這一幕後馬上提醒她：「在漢江摘花是違法的喔！」現場氣氛瞬間變調。 許允真一臉慌張反問：「在漢江摘花算違法嗎？」隨即連聲道歉：「真的對不起，如果是真的的話太抱歉了。」雖然她立刻停手，但相關畫面已經在網路社群瘋傳，掀起熱烈討論。



根據韓國現行的《都市公園及綠地等相關法規》，公園內的植物與果實嚴禁擅自摘取，違者可能面臨罰款或依破壞自然加重處罰。意識到事態嚴重的許允真事後也再度透過Weverse私訊功能表達歉意，自責寫下：「我不知道摘花是違法的，許允真妳是笨蛋」、「對不起，我會改正錯誤的。」誠意滿滿的道歉，也讓不少粉絲心疼緩頰，認為她只是無心之過。

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