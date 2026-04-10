《爱你的凯蒂3》登全球第一！崔民英人气暴涨，观众惊呼：完全没认出是《弱美男英雄》那位

在全球热门作品中，新生代演员 崔民英 的存在感正变得更加鲜明，她主演的 Netflix 原创影集《爱你的凯蒂3》更席卷全球第一。

2 日公开的 Netflix 原创美国青少年浪漫喜剧影集《爱你的凯蒂》第 3 季自上线后便展现出强劲的上升趋势。根据 FlixPatrol 的数据，作品公开仅 1 天便登上 Netflix 全球 TV 部门第 1 名，并在包含美国在内的多个主要国家夺下榜首。不仅如此，公开短短 4 天便达到 1290 万观看次数，迅速成为话题作品，并在 3 月 30 日起的一周内拿下 Netflix 英语 TV 排行榜第 1 名，再次证明了该系列持续的票房实力。

在此之中，崔民英饰演的「戴（Dae，金戴勋）」稳定地带领剧情发展，为作品的成功增添助力。尤其在第 3 季中，他更加细腻地描绘角色的内心变化，使人物成长更加立体。对此，全球观众纷纷给予好评，如「随著每一季推进，角色的情感线变得更加深刻」、「完全被戴吸引住了」、「韩语演技最自然，让人更能投入剧情」等评价不断出现。



在对崔民英的讨论中，也有不少观众提到他的前作。有观众表示「没想到是出演过《弱美男英雄》的演员」、「气质完全不同」，显示出他与前作角色之间的巨大反差，也成为观众感到新鲜的重要看点。

此前，崔民英曾在 Netflix 韩国影集《弱美男英雄Class 2》中饰演成为不良学生目标的角色「徐俊泰」，留下强烈印象。虽然在校园生活中显得畏缩，但在遇见连始垠（朴志训 饰）后决心改变，这个带有反转魅力的角色让崔民英成功展现逐渐找回自信的过程，也因此获得「真正意义上的弱美男英雄」的赞誉。

从《爱你的凯蒂》中温柔稳重的「戴」，到《弱美男英雄 Class 2》中脆弱却勇敢的「徐俊泰」，崔民英接连诠释截然不同类型的角色，为全球观众留下深刻印象，他的发展可说相当独特。持续在全球热门作品中展现存在感的崔民英，下一部作品将以什么样的面貌与观众见面，也让人更加期待他未来的表现。

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