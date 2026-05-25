许楠儁高中毕业照曝光！学生时期长这样，网惊：根本没变

因主演话题韩剧《我的王室死对头》而人气爆棚的演员许楠儁，最近被网友挖出高中时期的毕业照，青涩模样一曝光立刻掀起热议！

照片中的许楠儁穿著整齐校服，一脸稚嫩地看著镜头，虽然比现在少了几分成熟魅力，但高挺的鼻梁和深邃的五官，一看就是从小帅到大。 即使没有妆发修饰，他立体的外貌和温和却又带点霸气的气质，跟现在的模样几乎没什么差别。



照片曝光后，网友们纷纷惊呼：「这真的是学生吗？」、「母胎美男认证！」、「学生时期就长这样，也太犯规」、「从小就是演员脸」、「跟现在一模一样啊」、「小时候就这么成熟是怎样」、「好想看他双胞胎弟弟长怎样」。 还有人大赞：「明明很青涩，但已经有明星味了」、「这根本是校服画报吧！」



许楠儁最近因主演《我的王室死对头》人气直线飙升。 该剧讲述朝鲜时代的恶女灵魂附身在无名女演员申瑞霜（林知衍 饰）身上，与被称为「资本主义怪物」的恶质财阀车世界（许楠儁 饰）之间一触即发、宛如战争般的浪漫爱情故事，日前第6集更创下最高收视率11.9%的佳绩，稳坐同时段冠军宝座，热度持续发烧中！



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