《我的王室死对头》5演员一秒切换「剧中人格」爆笑宣传！林知衍傲娇抢功、许楠儁霸总上身

由林知衍。 许楠儁主演的SBS奇幻高甜黑马剧《我的王室死对头》开播以来好评如潮，收视率在短短 6 集内便由 4.1% 翻倍暴冲至 10.3%，强势登顶收视冠军！除了剧本和导演给力，演员们的精彩演技更是大大加分。 近日，剧中五位主演合体接受采访，挑战在镜头前「角色上身」进行一句话宣传，没想到全员瞬间「戏精附体」，超狂的即兴表现让网民集体笑疯！

SBS 日前公开了主创齐聚的讲评影片，导演韩兑燮携手林知衍、许楠儁、张胜祖、金玟锡、李世熙一同回顾前 4 集的爆笑名场面。 导演大赞林知衍将穿越初期从迷茫到坚定的心路转折诠释得比想像中更好，林知衍则担心史剧语气在现代听起来像老太婆XD

而戏里狂拽炫酷的车总裁许楠儁，坦言现实生活中从未用这种霸道语气讲话，更透露剧中与林知衍「互殴」的戏份则几乎全是即兴真打。 而饰演大反派的张胜祖，其不怒自威的强大压迫感也获得全场一致好评。



有趣的是，节目组请五位演员「角色附体」对观众说一句宣传词，现场瞬间变成飙戏修罗场。林知衍器宇不凡地霸气说道：「收视率大爆的话，你们要知道都是本宫的功劳！」



许楠儁前一秒还在害羞低头狂笑，轮到自己时立即「车世界上身」：「有我这等极品男人出演，你们怎么可能不看！」



饰演双面大明星「尹智孝」的李世熙当场展现「人格分裂式」绿茶演技，先用虚伪甜腻的娃娃音撒娇：「你们会来看智孝的，对不对~？」接著露出真面目，阴阳怪气道：「你说要去看申瑞霜？ 她是演得不错啦，想看就看啊，反正我也有演。」



金玟锡饰演申瑞霜经纪人「白光男」，毫无热情地敷衍道：「请大家多多支持我们家姐姐。 」



全场最毛骨悚然的绝对是张胜祖，只见他一秒切换阴森眼神，冷冷盯著镜头说：「明确转告宣传组，要让所有人都来看这部剧。」真的太吓人啦！



影片曝光后火速洗版社群，追剧党纷纷留言盛赞：「每一位都超会演啊」、「难怪这部剧会火」、「不知不觉就笑起来了」。

《我的王室死对头》讲述朝鲜恶女禧嫔「姜团心」穿越到现代，与臭名昭著的财阀相遇，展开一段如战争般激烈的爱情故事，每周五、六由Netflix独家海外上架。 你被哪位演员的「一秒变脸」即兴演技给惊艳到了呢？



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