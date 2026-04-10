I.O.I 重现〈Pick Me〉舞台！「海豚裤+粉红卫衣」10 年前造型神还原，5 月开启亚洲巡演

这绝对是 2026 年最让 K-Pop 老粉集体眼眶泛泪的消息！「国民女团」I.O.I 终於在出道 10 周年之际兑现重组诺言。 看到她们穿回当年的「海豚短裤」大跳〈Pick Me〉，彷佛时光真的倒流回热血爆表的 2016 年。

I.O.I 於 9 日透过全新开通的10周年纪念官方 SNS 公开影片，标题写道：「Back to 2016. I.O.I 演唱会要不要来？」影片中，成员们集体换上粉红色卫衣、黑色海豚运动短裤搭配白色长筒袜，完美复刻当年《Produce 101》初登场的经典造型。

成员们排成熟悉的「金字塔」队列，跳起代表作〈Pick Me〉，精准的「刀群舞」与爆发力十足的能量，让网友直呼：「真的跟 10 年前一模一样！」、「要流泪了」、「这根本是二次出道吧？」



I.O.I 於2016年通过Mnet选秀节目《Produce 101》出道，陆续发行了〈Whatta Man （Good Man）〉、〈Very Very Very〉和〈Dream Girls 〉等热门歌曲，虽然仅活动不到一年便解散，但全体国民投票诞生的「国民女团」名号至今无人能敌。



据悉，I.O.I 目前已完成新专辑封面与 MV 拍摄，预计 5 月正式与大家见面。 然而遗憾的是，这次回归并非全员到齐，康美娜与周洁琼因个人行程冲突，最终缺席 10 周年回归活动，将以 9 人体制出击。



除了新专辑，I.O.I 更抛出惊喜震撼弹！5 月 29 日至 31 日，她们将从首尔蚕室室内体育馆起跑，随后展开巡回演唱会「LOOP」，6月6日赴曼谷、6月20日及21日在香港开唱。 当年没能亲眼见到她们最后舞台的粉丝，这次绝对要守在电脑前准时抢票！

▽一起回顾当年〈Pick Me〉舞台带来的的震撼：



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