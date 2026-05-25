「一公克都没瘦」李泳知超真实坦言！175公分・63公斤维持2年，自嘲身材像「掷骰子」笑翻粉丝

李泳知再度靠「超真实发言」引发热烈讨论 XD

25日，李泳知 透过 IG 和粉丝进行 Q&A，当被问到「现在的身高体重」时，她依旧展现超有个人风格的回答：「Namu Wiki 上都有啦，已经两年没变了。」接著更直接坦言：「体重完全没变瘦也没变胖。」她还搞笑形容自己的身材状态像在「掷骰子」，「有时候像数字3，有时候又像米其林轮胎一样。」她也补充说：「所以不用问我是怎么瘦下来的，因为一公克都没瘦（笑）。」

目前李泳知公开资料上的身高与体重为175公分、63公斤。其实她过去曾靠戒掉外送、努力减肥成功瘦下13公斤，当时公开的新形象也掀起不少话题。不过今年1月，她也亲自幽默坦承：「虽然曾经减了13公斤，但现在大概又回来11公斤左右。」



总是这么真实又毫无偶包的模样，也让不少网友直呼：「但是个子那么高，63公斤的话，不是很瘦吗」、「去看过泳知的演出，现在状态刚刚好很好看」、「那个身高那个体重的话算是瘦的」、「看起来根本没必要减肥」、「泳知真的好高，好羡慕」、「这不就是苗条的身材吗」等，引发热烈讨论。

2002年出生的李泳知，曾夺下《高等Rapper 3》与《Show Me the Money 11》冠军，近年更凭藉超强综艺感与率真魅力圈粉无数。而她主持的人气网路综艺《虽然没准备什么菜》也在近日正式回归，不知道大家是不是也已经准时开追了呢？另外，她之前也被拍到在《宇宙年糕店地球2号店》打工模样，据悉这是《Biong Biong地球娱乐室》的衍生节目，也让粉丝们相当期待「地娱室四姊妹」再次合体啦！



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