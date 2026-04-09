《权欲之巅 Climax》大结局前夕震撼反转！河智苑「私生活影片」遭车珠英曝光，朱智勋陷入落选危机

《权欲之巅 Climax》真的是「全员坏人」，每个人都为了目的不择手段！就在大结局前夕，竟然出现大反转！

这部剧由朱智勋、河智苑、Nana、车珠英、吴正世主演，以韩国财阀与娱乐圈为背景，讲述一对野心满满的夫妻，为了登上人生巅峰不惜互相踩踏的生存故事。



在最新播出中，方泰燮（朱智勋 饰）与权钟旭（吴正世 饰）联手，直接施压孙国元（朱镇模 饰）的核心线人影子（朴成一 饰）。影子曾管理电影《四季》的制作费私下资金，方泰燮藉此掌握足以证明李亮美（车珠英 饰）阵营资金来源的关键证据。原以为这会左右总选局势，没想到却出现大变数！



秋尚雅（河智苑 饰）与暧昧不清的黄静媛（Nana 饰）在复出作《四季》中再次合作。从第一次拍摄开始，她们就挑战高难度的「女女床戏」。之后两人也在对话，逐步解开误会与心结，透过黄静媛的告白，秋尚雅也逐渐得知朴载相（李家燮 饰）命案的真相，陷入混乱。后来，黄静媛的伙伴南宇植（裴润奎 饰）告诉方泰燮，黄静媛之所以成为《四季》女主，是因为李亮美抓到她的把柄。



为了帮丈夫方泰燮胜选，秋尚雅一路扮演「完美老婆」，掌握胜机直到大选前夕，却在即将登上权力顶点的瞬间，被最不堪的方式拉下神坛。选举当天，方泰燮阵营揭露孙国元是最强诈欺犯，而李亮美也公开秋尚雅的私生活影片，瞬间掀起舆论风暴，冲击力十足！这也让观众直呼：「好狗血」、「怎么没次都吓不倒李亮美」、「真的是好疯癫」、「每集都出乎意料的震惊」、「我的表情跟方泰燮一样傻眼」、「真的是各种恶人」。



面对个人感情和权力，方泰燮会怎么选择？让人超好奇接下来会怎么发展！被丑闻逼到绝境的秋尚雅，幸存下来后，她的终极反击会怎么出手？她手上最强的牌会是什么呢？下周大结局就要播啦，你们觉得会怎么发展？《权欲之巅Climax》逢星期一、二晚10点半上线，香港观众可上 Viu 收看！



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