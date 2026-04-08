酒后吐真言！朱智勋脱口「前女友长得像金希澈」，全场尴尬…本尊神救援笑翻全场

男神朱智勋最近因为新戏《权欲之巅Climax》话题不断，却意外被翻出过去在节目上「酒后失控」的糗事，竟然脱口说前女友长得像金希澈，吓坏所有人！

朱智勋与河智苑主演的《权欲之巅Climax》最近开播，不仅拿下韩国国内收视冠军，在印尼、泰国也夺下第一名，新加坡、马来西亚、菲律宾、香港等亚洲6个国家/地区更全挤进前五名，气势超旺。 就在这时候，他之前和Super Junior金希澈一起上「情歌王子」成始璄YouTube节目的片段再度被挖出来，引发网友热烈讨论。

当时成始璄在节目中分享了一段超懊恼的经历：「我一个人去德国旅行，飞机起飞前去上厕所，里面有人，我等了一下，结果走出来的是申世景！当下超开心，但我回到座位后，一直在想要不要去搭话，结果犹豫了10个小时，飞机就落地了......」全场听了笑翻。



金希澈听完立刻说：「如果是我的话，早就直接过去『站票』了！喜欢的人就疯狂直追啊，你不是这种类型吗？」接著转头问朱智勋。朱智勋淡淡回了一句：「我是默默守护型的。」没想到喝开了的朱智勋，突然对著金希澈认真说道：「我有点醉了...... 其实我以前就想过，但你话真的很多，所以我一直在看你。 突然有点心酸，因为你跟我前女友长得太像了。」此话一出，现场气氛瞬间冻结！成始璄尴尬接话：「看来真的长得很像啊......」朱智勋这句「酒后真心话」让不知所措。 眼看气氛尴尬到不行，金希澈不愧是综艺老手，立刻搞笑回应：「等等，你前女友该不会是金炳玉前辈吧？」（金炳玉是韩国资深搞笑艺人，以独特长相闻名，而且跟金希澈长得有几分神似）接著他还当场模仿起金炳玉的声音，瞬间让全场笑翻，尴尬气氛一秒解除，网友也大赞：「希澈根本是危机处理大师！」



回到新戏《权欲之巅Climax》，剧情描述检察官方泰燮（朱智勋 饰）为了生存铤而走险、闯入权力核心的惊悚生存故事。开播首周就在亚洲多国夺冠，口碑持续发酵，也让朱智勋的演技再度获得肯定。



只能说，朱智勋这趟「酒后失言」虽然有点小尴尬，但也让大家看到男神私下超反差的一面！

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