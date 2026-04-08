「千万演员」朴志训脱下衮龙袍，换上厨师服！新剧《菜鸟伙房兵》海报公开，全新魅力令人期待

朴志训今年真的展开多样的活动！大家期待他的新剧《菜鸟伙房兵》吗？

将於5月11日上线的TVING原创剧《菜鸟伙房兵》，由朴志训、尹敬浩、韩东希、李洪耐主演，讲述二等兵江成宰用菜刀取代步枪、用围裙取代弹带，一步步成长为「传说级炊事兵」的故事，是结合军队、料理与奇幻元素的新题材作品。

本剧改编自同名人气NAVER网漫，也是朴志训的新挑战，自公开以来就备受关注。最新角色海报中，他脱下古装、换上厨师服，展现截然不同的魅力，粉丝期待值直线上升。海报上写著「用菜刀取代步枪！用围裙取代弹带！」，江成宰在厨房中熟练翻炒，气场十足。画面中还有彷佛游戏的「任务视窗」，写著「欢迎你，勇者！现在开始厨师之路」，更添趣味，也令人好奇他如何一步步成为传说炊事兵。



而朴志训日前在电影《王命之徒》中饰演年轻君王端宗，角色在即位不久后因叛乱被流放，在绝望中逐渐失去求生意志，却在偏远村落中短暂重拾希望，最终仍走向悲剧结局。他以细腻的眼神演技诠释角色内心转折，获得观众一致好评。目前累积观影人次已突破1616万，成功跻身千万票房演员行列。



除了戏剧与电影活动外，朴志训也即将以歌手身份回归，睽违3年推出首张单曲专辑《RE:FLECT》，将於29日发行。公开的概念照中，他以橙色发型搭配自然妆容亮相，脸上淡淡雀斑与梦幻眼神同时展现少年感与成熟氛围。此外，他日前也与 Wanna One 成员相隔7年再度合体，为实境节目《WANNA ONE GO : Back to Base》首播暖身。



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