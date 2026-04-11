【K社韩国小百科】杜拜巧克力过时了！韩国爆红「史瑞克烤肉」正夯，这么吃才是神吃法

最近韩国的美食流行真的更新换代超级快！之前红遍MZ世代、人人都在吃的「杜拜软糯曲奇」、「春白菜拌饭」、「上海黄油蛋糕」这些话题美食，现在已经不够看了。 最近又有一款新的爆红美食强势崛起，就是这个外观超吸睛的「史瑞克烤肉」！

所谓的「史瑞克烤肉」，其实就是把生山葵放在牛肉上面一起烤来吃，因为山葵烤过之后呈现鲜艳的绿色，看起来就像动画角色史瑞克的颜色，所以才被取了这个可爱的名字。

这款吃法之所以会爆红，是因为被誉为「肉品博士」的厨师尹南鲁在节目上推荐后，在社群媒体上瞬间引发热烈讨论，成功抓住喜欢视觉冲击和新奇口感的年轻人的胃。 去年11月，尹厨师在E频道的《Set For You》节目中，介绍了不同部位的肉品特性与独特的料理方式，当时他就展现了这种颠覆想像的创意吃法，刚好就跟现在这波「史瑞克烤肉」的热潮不谋而合。



고기위에 [와사비] 를 올려 드시는걸

좋아 하시나요?

곁들이시는 다른 것이 있으신가욧. pic.twitter.com/FP1ltUFQ1d — Mr.Rosemary (@routermanager77) January 28, 2026

在节目中，尹厨师现场示范了烤肉「作品」，让大家第一次认识到这个看起来有点陌生的「烤山葵」。 他解释说：「山葵经过火烤之后，原本呛辣粗骇的味道会变得柔和，口感会变得像酪梨一样滑顺。」当他将烤好的山葵放在牛肉上一口咬下，在场的来宾都惊呼连连，直说：「这不是在吃肉，简直像是在吃一件艺术品！」



고기 드실때 이렇게 한번 해보세요.

(저장 필수!!)



• 와사비를 고기와 함께 굽는다.



• 와사비를 참기름에 풀어서 먹는다. pic.twitter.com/BngS93aOCD — 시마이 (@KyleKim84) January 16, 2026

尹厨师也强调，虽然「史瑞克烤肉」因为外观抢眼而爆红，但真正重要的还是「对肉品本身的了解」。 他在节目中详细说明了牛里肌肉和里肌边肉的差别，还透露如果遇到油脂较丰富的部位，像是霜降肉，就可以搭配带点酸甜味的配菜来平衡口感。

除此之外，他还推荐了一种独特的沾酱吃法，就是把山葵直接拌进麻油里，拿肉来沾著吃。 他解释说，麻油的香气可以完美包裹住山葵的呛辣，两者融合在一起会创造出最和谐的滋味。

如果你也是喜欢尝鲜、对美食流行很敏感的人，不妨今天晚上就跟著尹南鲁厨师的建议，试试看自己动手烤一份「史瑞克烤肉」，感受一下这股绿色风潮的魅力吧！

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