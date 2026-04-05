朱智勋＆河智苑《权欲之巅 Climax》第6集震撼转折！人物全面洗牌、权力斗争升级，后半部看点大公开

《权欲之巅 Climax》以韩国财阀与娱乐圈为背景，讲述一对野心勃勃的夫妻，为了登上人生巅峰不惜互相踩踏的生存故事。在第6集播出后，剧情迎来关键转折，整体局势可说被彻底翻转。

录音爆料前夕突生变数！朴载相身亡，吴光宰案真相浮出水

第6集中，朴载相（李家燮 饰）原本宣布将公开与吴光宰（徐现宇 饰）命案相关的录音与涉案人物，让案件瞬间推向高潮；没想到就在直播前夕，他却被发现在旅馆身亡，剧情急转直下。随著牵涉媒体、政治与财团的「吴光宰档案」浮上台面，整起事件已不再只是单一犯罪，而是权力结构之间的角力，录音也从单纯证据，变成各方角力的关键筹码。



人物关系全面洗牌

方泰燮（朱智勋 饰）与秋尚雅（河智苑 饰）在第6集迎来关系大转折。原本共同掩盖、利用事件的同盟关系曝光后，信任瞬间崩塌，关系正式出现裂痕；但为了扭转舆论，两人仍紧急策划记者会。秋尚雅刻意以憔悴模样登场，边落泪边喊冤「我想用这种方式捍卫我的清白」，宛如一场精心设计的情绪操控秀，成功反转风向；更让人发寒的是，面对「是否教唆朴载相」的提问，她当场上演过度换气、崩溃倒地，再度将局势掌握在自己手中。



另一方面，黄静媛（Nana 饰）从单纯情报来源转为直接介入事件的核心人物；随著权会长（金弘波 饰）病倒，权钟旭（吴正世 饰）与李亮美（车珠英 饰）也透过媒体、舆论与股权操作，积极将局势导向对自己有利的方向，使整体紧张感再度升级。



朴载相之死，开启全面失控的新局

朴载相死后，录音爆料被迫中止，却让事件扩散到更大层面。关键证据消失，主导权转移至幸存者手中——秋尚雅选择以极端方式操控舆论，方泰燮则在政治生存与掩盖真相之间进退两难，李亮美也另起一套爆料剧本。随著「吴光宰档案」逐渐浮现，整起事件已不只是个人问题，而可能动摇整个权力结构。只剩最后4集，最终结局走向也让人完全猜不透。



《权欲之巅Climax》逢星期一、二晚10点半上线，香港观众可上Viu收看！

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