IU、边佑锡狂吻到鼻子留印！《21世纪大君夫人》话题「围墙之吻」拍了多少次？本尊认证：多到数不过来

IU与边佑锡主演的全新韩剧《21世纪大君夫人》即将开播，两人日前上节目宣传，竟大方爆料「围墙之吻」的幕后秘辛，尺度让现场尖叫连连！

这部MBC全新金土剧将於10日首播（Disney+同步更新），故事设定在21世纪的立宪君主制背景下，描述什么都有、但身份是平民的财阀千金「成 熙周」（IU 饰），与身为王子却一无所有的「李莞大君」（边佑锡 饰）之间，打破身份界线的命运开拓罗曼史。

最近IU、边佑锡、鲁尚炫、孔升妍四位主演就作客了《Salon Drip》，大聊拍戏趣事。 当主持人张度练问到那场引发网路热议的「围墙吻戏」时，边佑锡害羞回忆：「因为鼻子会碰到嘛，而且拍摄时很热，所以鼻子湿湿的......」话还没说完，IU立刻接话：「对，我脸上还留下他的鼻印！」两人一搭一唱，现场暧昧氛围瞬间飙高。

被问到总共拍了几次时，鲁尚炫忍不住追问，张度练更大喊「这题问得好！」IU笑著回答：「多到数不清。」边佑锡也点头附和：「那场戏真的拍超多次。」暗示两人为了呈现完美画面，可是下了不少苦功。



담벼락 키스신 찍을 때 뺨에 코가 뺨에 닿는데 여름이라 더우니까 촉촉했다고 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 아 귀여워… 근데 이 키스신을 셀 수 없이 많이 찍었다구요? pic.twitter.com/IF9Rrl5tIW — offset (@inmyheyday_) April 7, 2026

《Salon Drip》预告一出，粉丝已经暴动：「光听描述就脸红心跳」、「鼻印是什么浪漫喜剧情节」、「这对CP感太强了吧」。 两大顶流首度搭档，加上打破身份阶级的设定，让《21世纪大君夫人》未播先轰动，收视大战备受关注！



살롱드립 21세기대군부인팀 다음주 예고 pic.twitter.com/513Bjd3cK8 — 아이유 영상 (@IUarchiving) April 7, 2026

此外，《21世纪大君夫人》将於 4 月 10 日晚间 9 点 40 分首播，海外由 Disney+ 独家上线。



Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻