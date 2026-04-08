PLAVE 光速回归！新专《Caligo Pt.2》试听公开，主打歌能量爆发、甜蜜情歌已破千万观看

高人气虚拟男团 PLAVE 的先行曲〈흥흥흥〉（哼哼哼）甜到心坎哩，主打歌〈Born Savage〉则散发出爆发性的能量，赶快点进来抢先试听吧！！

所属公司 VLAST 於 8 日在 PLAVE 官方 YouTube 频道公开了第 4 张迷你专辑 《Caligo Pt.2》 的 Highlight Medley 影片，此次新专成员们将展现出截然不同的魅力。



该影片长约 2 分 41 秒。画面中从地板的洞口浮现出 Starshard，接著转换成写著 「Asterum」 的载入画面。



影片中也能抢先听到部分收录曲片段。第一首曲目是 〈花朵们的游行〉，带有令人联想到 阿卡贝拉（a cappella） 的温暖氛围。

先行公开曲 〈흥흥흥〉 展现出活泼俏皮的魅力，创作歌手 SOLE 以 Featuring 身分参与，完成了可爱又甜美的氛围。公开第六天也已经累积了1243万次的观看纪录。



主打歌 〈Born Savage〉 则散发出爆发性的能量；〈Lunar Hearts〉 令人印象深刻的是其钢琴旋律。



最后播放的是〈我也这么认为〉。正如歌词「在歌声流淌的彻夜时光里，一切看起来都格外浪漫」，为听众带来一首甜蜜的情歌。

PLAVE 时隔约 5 个月以新专辑再次回归。去年 11 月他们曾发行第二张单曲专辑 《PLBBUU》，以活泼的新曲向粉丝问候。



此外，他们也透过演出与粉丝见面。去年 11 月 21、22 日，在首尔高尺天空巨蛋举办演唱会「DASH: Quantum Leap」。

此次 PLAVE 第 4 张迷你专辑《Caligo Pt.2》将於 4 月 13 日正式发行。

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