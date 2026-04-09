《權慾之巔 Climax》大結局前夕震撼反轉！河智苑「私生活影片」遭車珠英曝光，朱智勛陷入落選危機

《權慾之巔 Climax》真的是「全員壞人」，每個人都為了目的不擇手段！就在大結局前夕，竟然出現大反轉！

這部劇由朱智勛、河智苑、Nana、車珠英、吳正世主演，以韓國財閥與娛樂圈為背景，講述一對野心滿滿的夫妻，為了登上人生巔峰不惜互相踩踏的生存故事。



在最新播出中，方泰燮（朱智勛 飾）與權鍾旭（吳正世 飾）聯手，直接施壓孫國元（朱鎮模 飾）的核心線人影子（朴成一 飾）。影子曾管理電影《四季》的製作費私下資金，方泰燮藉此掌握足以證明李亮美（車珠英 飾）陣營資金來源的關鍵證據。原以為這會左右總選局勢，沒想到卻出現大變數！



秋尚雅（河智苑 飾）與曖昧不清的黃靜媛（Nana 飾）在復出作《四季》中再次合作。從第一次拍攝開始，她們就挑戰高難度的「女女床戲」。之後兩人也在對話，逐步解開誤會與心結，透過黃靜媛的告白，秋尚雅也逐漸得知朴載相（李家燮 飾）命案的真相，陷入混亂。後來，黃靜媛的夥伴南宇植（裴潤奎 飾）告訴方泰燮，黃靜媛之所以成為《四季》女主，是因為李亮美抓到她的把柄。



為了幫丈夫方泰燮勝選，秋尚雅一路扮演「完美老婆」，掌握勝機直到大選前夕，卻在即將登上權力頂點的瞬間，被最不堪的方式拉下神壇。選舉當天，方泰燮陣營揭露孫國元是最強詐欺犯，而李亮美也公開秋尚雅的私生活影片，瞬間掀起輿論風暴，衝擊力十足！這也讓觀眾直呼：「好狗血」、「怎麼沒次都嚇不倒李亮美」、「真的是好瘋癲」、「每集都出乎意料的震驚」、「我的表情跟方泰燮一樣傻眼」、「真的是各種惡人」。



面對個人感情和權力，方泰燮會怎麼選擇？讓人超好奇接下來會怎麼發展！被醜聞逼到絕境的秋尚雅，倖存下來後，她的終極反擊會怎麼出手？她手上最強的牌會是什麼呢？下週大結局就要播啦，你們覺得會怎麼發展？《權慾之巔Climax》逢星期一、二晚10點半上線，香港觀眾可上 Viu 收看！



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