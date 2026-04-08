Super Junior 圭贤 宣布20周年粉丝见面会！《Hotel 203》亚巡化身「饭店总经理」迎粉丝

人气歌手圭贤将在韩国举办单独粉丝见面会，这也是他时隔约 7 年再次在国内举行单独粉丝见面会，并陆续前往东京、台北、上海等地举行。

圭贤於 7 日下午 2 点透过官方 SNS 公开了单独粉丝见面会「圭贤出道 20 周年纪念粉丝见面会《Hotel 203》在首尔（KYUHYUN 20th Anniversary Fanmeeting ‘Hotel 203’ IN SEOUL）」（以下简称《Hotel 203》）的海报。

公开的海报中，圭贤化身为饭店总经理，身穿白色调的经典制服并手持电话听筒。圭贤以深邃的眼神与沉稳的表情散发温柔且高雅的气质，预告将温暖迎接造访《Hotel 203》的所有人。



在充满复古氛围的概念下，圭贤作为负责《Hotel 203》的总经理，除了音乐与谈话环节之外，据悉也准备了多样化的单元，以回报粉丝长久以来不变的支持，令人更加期待。

《Hotel 203》是圭贤继 2019 年举办的《再次相遇的今天》之后，时隔约 7 年再次在韩国举行的单独粉丝见面会。圭贤将於 6 月 6 日至 7 日在首尔广津区 YES24 Live Hall 展开活动，之后将依序前往 6 月 19 日东京、6 月 27 日台北、7 月 5 日上海，在亚洲 4 个城市举办粉丝见面会。

另一方面，为圭贤出道 20 周年纪念亚洲粉丝见面会巡回揭开序幕的首尔场，粉丝俱乐部预售将於 15 日晚间 8 点透过 YES24 Ticket 开始；一般售票则将於 22 日晚间 8 点透过 YES24 Ticket 与 NOL Ticket 开放。

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