要变成「哥哥专业户」吗？盛骏特别出演《21世纪大君夫人》，饰演边佑锡的哥哥，长腿男神同框引关注

「长腿欧爸」盛骏将特别出演新剧《21世纪大君夫人》，惊喜加入剧情，也让观众对他的登场充满期待。

盛骏在剧中饰演边佑锡的哥哥「李焕」。他性格敏感、爱玩又带点放纵不羁，原本并非王位人选，却因长子继承原则无法逃避命运。与弟弟感情深厚的他，曾半开玩笑表示愿意让位，但在成婚后逐渐变得沉默，面对紧张的夫妻关系、选择退让的弟弟，以及同样将背负命运的儿子，内心的压力与无力感也让角色更显立体，为剧情增添更多张力。



过去透过多部作品展现宽广戏路的盛骏，在《热血司祭2》中饰演毒品集团首领金洪植，成功塑造出极具反差魅力的角色——冷血无情，却又在喜欢的人面前露出笨拙一面，让观众印象深刻。此外，他也在《爱情怎么翻译？》中特别出演金宣虎的哥哥，以自然不做作的演技为剧情增色。这次在《21世纪大君夫人》再次挑战哥哥角色，是不是要正式晋升「哥哥专业户」XD？除了期待他穿上现代韩服的模样，也好奇他会带来什么全新魅力！



即将於4月10日首播（Disney+ 同步上线）的《21世纪大君夫人》，由IU、边佑锡、鲁常泫、孔升妍主演，以21世纪立宪君主制的大韩民国为背景，讲述一位拥有一切的财阀千金，却因「平民身份」而心烦意乱的女子，与作为王的儿子却一无所有、长期隐藏自我的男子之间，打破身份界限的浪漫故事。



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