[好片推荐]《尸速禁区》丧尸进化群体智慧！全体丧尸真实呈现「蚂蚁死亡漩涡」太震撼！

由《尸速列车》导演延尚昊推出的新作《尸速禁区》，剧情描述自称为唯一生物疫苗的徐英哲（具教焕饰）教授，发动了一场史无前例的生物恐怖攻击，被困在这栋大楼里的幸存者，面对的丧尸拥有超快进化速度，以及快速分享群体智慧的特性，受困的学者权世贞（全智贤饰）博士该如何带领大家逃出生天？

本片的原文片名是《群体》，重点就是进化的丧尸，概念是像蚂蚁大军在共同集体行动时，会透过费洛蒙传播讯息，而在主要讯息错误时，蚂蚁们会陷入「蚂蚁死亡漩涡」，所有蚂蚁不断在原地绕圈，直到力量耗尽为止。受到感染的丧尸先是会口吐大量白色黏液，接著倒地后身上沾满了黏液，成为用四脚行走的丧尸。丧尸们利用黏液互相传递讯息，只要有其中一个得到了新知识或新技能，就能够隔空传递给所有同类，让大家一起从四脚行走变成双脚快跑等，甚至还会使用电脑搜寻资讯。



全智贤在片中饰演的权世贞博士，原本受邀前来听取群体智慧运用在生技产业的分享会，遭遇突发状况并以她的专业知识一关又一关突破重围，譬如欺敌战术用移动的人形立牌吸引丧尸，或是以气味特性来引诱丧尸以便逃脱。权博士的个性仗义执言勇往直前，也善於观察所谓活体疫苗人徐英哲的举动，譬如他透过眼球颤动来传播讯息给所有丧尸，或是被他听见的讯息也会立即传播出去，由她带领所有人以生物特性对抗不断进化中的丧尸。



池昌旭则是饰演该栋大楼的保全人员，他的姊姊金新绿不良於行而平时都以轮椅代步，由於行动不便而由弟弟全程背著她奔逃，身为保全人员对於大楼的通道与空间最为熟悉，并且能够以用武力近距离对抗丧尸。幸存的大家面对所有进化快速并且善於模仿的丧尸，已经命悬一线，但偏偏自称活体疫苗的徐英哲教授，能够毫发无伤在丧尸群中穿梭自如，并成为他们的首领，更不时制造新的危险使这些人送命。



《尸速禁区》全片充满紧张感绝无冷场，新一代的丧尸不断进化，不再是用关灯就可以骗过的，并且大群丧尸互通讯息，只要其中一个得到新讯息与新技能，就能够传输给所有同类一起进化，但相对的，如果得到了错误的讯息，也会让所有丧尸一起被欺骗。片中也出现了丧尸全体陷入了「蚂蚁死亡漩涡」的画面，相当震撼！喜爱丧尸的观众们一定要体验《尸速禁区》带来的紧张刺激感！5月22日全台上映。



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