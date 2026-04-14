《权欲之巅 Climax》河智苑入戏太深！为角色瘦到45公斤，甚至患上了厌食症

话题韩剧《权欲之巅 Climax》女主角 河智苑 在终映前的访问中，回忆起因为投入角色而「身心都被掏空」的辛苦时刻。

《权欲之巅 Climax》讲述了剧中人物在爱情与权力的碰撞中，为了各自的欲望和信念而奋力拼搏的故事。作品以政商界与演艺圈交错的背景为舞台，讲述为了登上顶峰而投身权力利益集团的检察官方太燮（朱智勋 饰），以及试图站上顶点的人们之间激烈的生存竞争。在剧中，河智苑饰演女演员「秋尚雅」，进一步提升了整体沉浸感。



当天河智苑透露，为了角色进行了严格的减重。她表示：「导演在塑造秋尚雅这个角色时，希望呈现出虽然纤瘦，但管理得宜的女演员形象。」



实际上，河智苑将原本约50公斤的体重减到45公斤。她说：「我本来就是容易长肌肉的体质，只要跑步或做强度高的运动就会长肌肉，所以我几乎不走路，改用努力伸展的方式，让原本较厚实的肌肉变得纤细。」并笑说：「减重后试穿准备好的服装时，衣服变得很宽松，结果我瘦得比导演要求的还多。」



虽然外在管理相当辛苦，但真正让她感到煎熬的，其实是深入角色内心的过程。河智苑表示：「因为太深入秋尚雅这个角色，我也感受到相同的痛苦情绪，甚至像设定有厌食症的角色一样，有时候连食物都吃不下。」

回想当时的压力，她坦言：「那时候真的很希望拍摄能快点结束。在演戏的过程中，深刻感受到表演并不是一件容易的事。诠释像秋尚雅这样对自我认同产生混乱的人物，真的非常辛苦。现在作品已经公开，反而有一种如释重负的感觉。」



此外，《权欲之巅 Climax》今晚10点半播出大结局，香港观众可上 Viu 收看。



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