苏志燮化身地表最强「女儿傻瓜」！复仇动作新剧《金部长》定档 6/26，携手崔代勋、尹敬浩血洗黑帮

苏志燮 要带著让人血脉贲张的痛快动作剧回归啦！SBS 电视台今日（22 日）公开剧本围读现场，宣布全新金土剧 《金部长》 已正式定档於 6 月 26 日首播。 男神这次将大展俐落身手，挑战韩版《即刻救援》（Taken），消息一出随即引爆全网动作片迷疯狂敲碗！

《金部长》改编自同名人气网漫，讲述一个世界上最平凡的爸爸，为了夺回被绑架的独生女，不惜化身为世界上最危险的男人，向黑恶势力宣战的故事。

剧中，苏志燮饰演「旻知」的爸爸「金部长」。 他表面上只是个在中小储蓄银行唯唯诺诺、朝九晚五的平凡大叔，但真实身份却是个曾精通各种杀人武器、南北特派特工出身的传奇要员！平时是个无限宠女的「女儿傻瓜」，一旦触及他的底线，就会切换成眼神冰冷、霸气外露的顶级杀神。 在女儿神秘失踪后，他与同伴一起踏上了暴力营救的不归路，并逐渐了解女儿真实的生活和心境。 这也是苏志燮继去年 Netflix 剧集《无赦之仇》后，再度展现硬汉流复仇戏码。



这场营救大作战可不是单打独斗！剧中另外两位强大战友同样不容小觑。 崔代勋饰演跆拳道金牌得主、目前在跆拳道馆教小孩的「泰勋」爸爸「成韩洙」；尹敬浩则饰演派兵军人出身、曾是「战场之神」的「多彬」爸爸「朴真铁」。 两人都与金部长交情匪浅，成为复仇路上的得力助手。



除了主角大叔团，反派与配角阵容也是亮点满满。 实力派男星 朱相昱 这次饰演大反派「朱康灿」，身为建设公司会长的他，凡事只懂用金钱与残暴手段解决，将与苏志燮正面硬碰硬; 转型演员越趋成熟的孙娜恩，则饰演金部长的公司同事、隐瞒著不为人知秘密的角色「尚雅」。 此外，在北韩接到秘密任务后潜入南韩的顶级战力特工「江成」，则由金成圭担纲。



本剧由缔造爆笑票房神话《宅男的伟大愿望》、《30日》的南大中导演执笔剧本，并由《美好世界》、《追踪者Tracer》、《Voice 2》的李胜英导演与李素恩导演共同执导。 全剧仅 10 集，节奏绝对紧凑不拖遝，誓要给观众最拳拳到肉的感官高潮！

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