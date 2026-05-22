BTS 宣布「ARIRANG」巡回演唱会香港站详情 明年3月启德主场馆连开三场

全球超级巨星 BTS 今日正式宣布其「BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’」亚洲及澳洲场次的场馆与开售详情。由 Live Nation 主办，亚洲场次将於今年 11 月 19 ⽇（星期四）在⾼雄国家体育场率先揭开序幕，随后陆续造访曼⾕、吉隆坡、新加坡及雅加达。澳洲场次则於明年 2 ⽉ 12 ⽇（星期五）在 Marvel Stadium 连开两场，随后於 2 ⽉ 20 ⽇及 21 ⽇移师悉尼 Accor Stadium 上演。

这次公布的亚洲与澳洲站巡演日程，已被视为有史以来规模最⼤的全球 K-pop 巡回演唱会，同时也是 BTS 职业⽣涯中最⼤型的巡演企划。这场万众期待的 2026 ⾄ 2027 年回归巡演⽬前正於北美⽕热进⾏中，整个全球巡演横跨 34 个地区、在全世界演出达 85 场。本次巡演在多个城市带来⾸度登陆的舞台，标志著团队与其全球乐迷 ARMY 之间共同开启具备⾥程碑意义的全新篇章。

本次巡演於上月在韩国⾼阳连开三场全数售罄并正式启动，随后登陆⽇本东京。BTS 随即在4⽉将这个⼤制作带到北美坦帕的 Raymond James Stadium，其后接连造访埃尔帕索、墨西哥城及史丹福。北美⾸阶段场次将於下周在拉斯维加斯落下帷幕，团队随后将於 6 ⽉底前往欧洲及英国，并於今年稍后时间重返北美其他城市及拉丁美洲。

BTS 将於 11 月和 12 ⽉继续横跨亚洲进⾏演出，随后於明年初返回澳洲在墨尔本和悉尼举⾏表演。团队将紧接於明年 3 ⽉重返亚洲，在⾹港及布拉⼲带来令⼈期待的演出。

全球乐迷对本次巡演的需求前所未有。在首轮公开发售后，瞬间售罄了北美、欧洲及英国 41 场体育馆全数⾨票，疯狂斩获近 240 万张的票房纪录。由於预售期间乐迷反应极其热烈，团队在坦帕、史丹福及拉斯维加斯均紧急加开场次并随即售罄；在拉丁美洲亦延续了同样的⽕爆气势，加开场次在预售阶段便被⼀抢⽽空。

本次演出制作特别采用沉浸式 360 度四⾯台舞台设计，不仅能让乐迷完美置⾝於演出的核⼼体验之中，更能有效扩⼤体育馆的观众容量。

「BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’」是 BTS 自「PERMISSION TO DANCE ON STAGE」巡演（该巡演在⾸尔、洛杉矶及拉斯维加斯连开 12 场全数售罄）以来，⾸度全员携⼿演出的巡演。

是次巡演至今已创下多个历史性时刻，令 BTS 成为⾸个在坦帕 Raymond James Stadium、埃尔帕索Sun Bowl Stadium、阿灵顿 AT&T Stadium、巴尔的摩 M&T Bank Stadium 及福克斯堡 Gillette Stadium举⾏演唱会的 K-pop 艺⼈。

ARMY MEMBERSHIP PRESALE优先购票将於 2026 年 6 月 9 ⽇（星期⼆）上午 11 时率先展开。Trip.com ⽤户专享优先订票将於 6 ⽉ 10 ⽇（星期三）上午 10 时开始； Live Nation 会员优先订票则於同⽇上午 11 时开放。余下⾨票将於 6 ⽉ 11 ⽇（星期四）上午 11 时起在 btsworldtourofficial.com 及快达票同步公开发售。

全球 ARMY MEMBERSHIP 持有人必须於 2026 年 5 ⽉ 22 ⽇（星期五）下午 1 时⾄ 5 ⽉ 27 ⽇（星期三）上午 11 时期间，前往 Weverse 平台完成优先购票登记，以进⾏必需的会员⾝份核实。如欲了解更多详请，请按此:https://btsworldtourofficial.com

只有在上述指定期间内成功完成登记的会员，方具备资格参与优先购票并进⼊线上购票队伍。在进⼊购票系统后，会员必须输⼊以 BA 开头的 9 位数 ARMY MEMBERSHIP 会员号码⽅可解锁购票权限。此外，本次活动仅接受全球（GLOBAL）会员号码进⾏验证，且每个 Weverse 帐户（电邮地址）仅限选择⼀个国家进⾏优先购票登记。

为确保购票过程顺畅，主办强烈建议乐迷在门票开售前，提前将会员号码妥善储存於⽅便查阅的位置。欲知更多关於本次优先购票的详细章则，请浏览官方网站 btsworldtourofficial.com。

BTS: WORLD TOUR 'ARIRANG' IN HONG KONG

日期：2027 年 3 月 4 日、6 日 及 7 日 (星期四、六及日)

演出时间：晚上7时30分

地点：启德主场馆

门票：HKD 3299 (VIP) / 2,499 / 1,899 / 1,499 / 1,099 / 799 (全坐位)

▪️ ARMY MEMBERSHIP (GLOBAL) 优先购票登记

2026年5月22⽇（星期五）下午1时⾄2026年5⽉27⽇（星期三）上午11时（HKT）

▪️ ARMY MEMBERSHIP 优先购票

2026年6月9⽇（星期⼆）上午11时⾄晚上10时（HKT）

▪️ Trip.com 抢先订票

2026年6月10⽇（星期三）上午10时⾄晚上11时59分（HKT）

▪️ Live Nation 会员优先订票

2026年6月10⽇（星期三）上午11时⾄晚上10时（HKT）

▪️ 公开发售

2026年6月11⽇（星期四）上午11时起（HKT）

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