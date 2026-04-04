少女时代 Tiffany 好消息连发！再度回归音乐剧舞台演出《柔美的细胞小将》，可爱造型曝光引粉丝期待

3日，少女时代成员 Tiffany 在 IG 上分享多张照片并写道：「等待在剧院见面的那一刻，细胞们正在苏醒中。meet you at the theatre。」

公开的照片中，是预定於 6 月首演的音乐剧《柔美的细胞小将》的海报。海报中，一位金发女子绑著可爱辫子，搭配粉红色心形唇妆与各式蓝色爱心辫子，左侧胸口还写著「创造你一天的小宇宙」的字句，让人忍不住期待剧中故事。此外，照片中还有 Tiffany 的角色照，令人更加期待她在舞台上的表现。



粉丝们留言表示：「《柔美的细胞小将》和 Tiffany 的组合也太梦幻了」、「我要坐在最前排」、「造型太可爱」、「好消息接踵而来」、「好期待」、「新音乐、新公司、新音乐剧，我们姊姊好忙」、「2026年是属於你的一年」等等。

同日，制作公司 Sam Company 与 Studio N 公布消息，表示《柔美的细胞小将》音乐剧将於6月30日在首尔艺术殿堂 CJ Towol 剧场首演。该剧以平凡上班族柔美的日常与爱情为主轴，从她脑中各种细胞的视角呈现故事。原作为同名网漫，也曾改编成 TVING 原创影集大受欢迎，如今以音乐剧形式再度登场，粉丝期待值满满。除了 Tiffany 外，还有金睿园、郑珍云、郑泽运、金昭享、刘莉亚等人出演出演。



Tiffany 不仅活跃在舞台上，也透过音乐剧和剧场作品与观众见面。她曾在音乐剧《芝加哥》中展现实力，也在《财阀家的小儿子》、《逆贫大叔》等剧中展现了作为演员的魅力。值得一提的是，她与合作演员卞曜汉於今年2月完成结婚登记，正式成为夫妻。



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