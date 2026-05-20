TWICE定延瘦身成功美出新高度！亲姊孔升妍暖心陪伴感动全网：多亏她救了我才恢复健康

恢复健康的人气女团TWICE成员定延，展现出愈发耀眼的美貌。而她与《21世纪大君夫人》的大妃娘娘（孔升妍 饰）间，亲姊妹互相扶持的小故事，也感动了许多网友。

定延透过19日公开的时尚杂志《Dazed》6月号画报，散发出独一无二的魅力。此次画报以「Alone, Not Lonely」为概念，捕捉了定延即使身处陌生城市，也能自如展现自我、营造独特氛围的自然时刻。



公开的画报中，定延从自然风格造型到充满都市感氛围的穿搭，全都完美消化，强烈吸引众人目光。她以淡然的表情与深邃眼神，展现出独有的冷艳气场，也以更加健康、更加有深度的氛围，倍增成熟魅力。



尤其这次画报之所以获得更热烈的反响，是因为定延在长时间历经艰辛病痛与低潮后，迎来了令人惊艳的变化。

定延在2020年因治疗颈椎椎间盘突出过程中，受到类固醇副作用影响，被诊断出库欣氏症候群，之后还经历了体重急遽变化，以及恐慌与焦虑症状，因此一度中断活动。当时的她不只是舞台活动，就连日常生活都过得相当辛苦，但在持续治疗与自我管理后恢复了健康，目前也正积极进行TWICE世界巡演等活动。

特别是在最近公开的 tvN《刘QUIZ ON THE BLOCK》预告影片中，定延也向在艰难时期始终陪伴在身边的亲姊姊、演员孔升妍，真诚表达感谢，让许多人深受感动。



定延表示：「在我心理状态非常辛苦的那段时间，姊姊抓著我说『你的身体看起来不对劲』，觉得我应该去医院，因此我才能接受到正确的诊断。」她接著说：「多亏姊姊，我才能好好接受治疗，也恢复健康，真的很感谢她。」



之后她更流著泪说：「很感谢姊姊是我的亲姊姊，同时也很对不起她。」孔升妍则回应：「因为很担心妹妹一个人，所以一直想陪在她身边。现在看到她这样撑过来，我真的很感谢。每次听到大家说她变漂亮了，我都非常开心。」展现出深厚姊妹情。

粉丝们也纷纷留言表示：「真的太漂亮了」、「现在根本是人生巅峰」、「看起来很健康真是太好了」等，送上满满的支持与应援。

这一段《刘QUIZ ON THE BLOCK》对孔升妍的采访，也将在今晚20:45播出(KST)。



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