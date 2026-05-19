刘在锡美谈又被赞爆！低调替已故崔真实女儿送上礼金，新娘事后才知情、感动泪崩

不愧是国民MC！刘在锡再添一则暖心美谈！已故崔真实的女儿崔俊喜（최준희）在婚礼上，事后才得知他悄悄送上礼金的感人故事，近日才曝光。

崔俊喜18日透过自己的社群帐号发文表示：「真的太感动了……ㅠㅠㅠ什么话都没说，我还是之后才收到的……」并附上一张充满感动的照片。



公开的照片中，是崔俊喜婚礼礼金名册的一部分。其中最引人注目的，是担任当天婚礼司仪的知名搞笑艺人曹世镐名字旁边，并列写著刘在锡的名字。



据悉，刘在锡当天似乎是透过平时交情深厚的后辈曹世镐，低调地送上礼金。崔俊喜是在婚礼结束后查看名册时，才得知这件事，因此也公开表达了深深的感谢，再度让刘在锡增添一则暖心美谈。

以网红身分活动中的崔俊喜，16日与大自己11岁的圈外男性步入礼堂，展开人生新篇章。当天婚礼由曹世镐担任司仪，带动愉快气氛，而生前与已故艺人崔真实交情深厚的洪真庆、李素罗、严正化、李英子...等人也全数到场，温暖陪伴她迎接人生新的开始。（延伸阅读：「妈，我结婚了」崔真实女儿婚礼播妈妈生前画面，外婆泪崩，哥哥代父母陪嫁全网哭翻）



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