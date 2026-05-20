戏里是高冷财阀、戏外狂追恋综！《我的王室死对头》许楠儁反差萌「告白」Dex：演戏参考的就是他

演员许楠儁与林知衍（林智妍）近日一起登上网路节目《Salon Drip》，为主演的电视剧《我的王室死对头》宣传。 两人不仅聊到对彼此的第一印象，许楠儁还自爆是「恋爱实境节目狂粉」，最欣赏的对象就是Dex。

在SBS电视剧《我的王室死对头》中，林知衍饰演被朝鲜恶女灵魂附身的无名演员申瑞霜，许楠儁则饰演财阀家继承人车世界。 首次合作的两人聊起对彼此的第一印象，林知衍说：「因为作品形象的关系，原本以为他会很高冷、怕生，没想到实际上还满朴实随和的。」



许楠儁也坦言：「我也以为林知衍很可怕。」主持人张度练问是不是因为角色的关系，他点头说：「对，她是我人生中见过最善良的人之一，排名可以进前几名。」他还透露两人私下很爱开玩笑，互动相当热络。



不过最让粉丝惊喜的是许楠儁自爆是恋爱实境节目的忠实观众。 他透露：「我几乎每部恋综都看，最喜欢的是《母胎单身》。」他还特别提到《单身即地狱2》出身的Dex，坦言自己被Dex的魅力深深吸引。



许楠儁表示：「看恋爱节目时，我也会观察那些有魅力的人为什么吸引人。 Dex真的超有魅力，我还特地找了很多他的影片来看。 不管面对什么状况，他都能保持从容，那种从容感会带给对方稳定和信赖感。」他甚至透露，自己在拍电视剧《婚礼大捷》时，为了演出沉稳可靠的角色，还多次参考了Dex的影片。

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