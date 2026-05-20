姜栋元点名「挚友」BTS V 一起跳 Challenge！笑喊：「防弹少年团是国家级宝物」

近期以电影新作品《Wild Sing》化身唱跳歌手的演员姜栋元，在受访时亲自点名了 BTS 的成员 V，引发关注。

姜栋元19日下午在首尔钟路区三清洞某咖啡厅进行电影《Wild Sing》访问时，提到了演艺圈的挚友 V。



此前在制作发布会上，姜栋元曾提到，希望能为电影中「铁三角」舞台挑战（Dance Challenge）的偶像，就是挚友 V 所属的 BTS，引发外界关注。



对此，姜栋元当天被问到，在制作发布会提及后，是否收到 V 的回应时，他表示：「我不是因为真的希望他们去做才这么说的。」这番话也吸引了众人的目光。接著姜栋元笑著补充说：「因为 BTS 是我们国家像宝物一样的存在，所以才那样说。」引发现场笑声。究竟姜栋元能否实现愿望呢？让我们拭目以待吧～。



被认为是韩国四大公共财产之一的姜栋元，和世界级偶像 BTS V 私下是好朋友，V 曾透过个人 IG Story 公开了一张自己和姜栋元的合影，还配文「居昌弟弟，居昌哥哥」。 照片中两人亲密搭肩，一起欣赏了「Michael Jackson ONE」的演出，当时还让网友感叹：帅哥的朋友果然也会是帅哥，引发了热烈的讨论。



将於6月3日上映的《Wild Sing》，讲述曾红极一时、席卷歌坛，却因卷入意外事件而一夕解散的三人混声舞蹈团体「铁三角」（Triangle），在20年后获得重新崛起机会，并展开鲁莽挑战的喜剧电影。姜栋元在片中饰演「铁三角」主舞、人称舞蹈机器的成员「贤宇」。



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