【多图】边佑锡争议后首露面再度致歉！Netflix 全新综艺《刘在锡的民宿法则！》携李光洙、池睿恩5/26一起疯狂逃离现实

19 日上午，Netflix 全新实境综艺《刘在锡的民宿法则！》於首尔东大门 JW 万豪酒店隆重举行，主持群刘在锡、李光洙、边佑锡、池睿恩以及三位导演郑孝敏、李昭旻制作人、黄允叙齐聚一堂。

《刘在锡的民宿法则！》讲述虽然贵为国民 MC 却在露营界完全是「新手营长」的刘在锡，搭档三位无法预测的员工李光洙、边佑锡、池睿恩，与前来投宿的旅客们一起喧闹、嬉闹、搞怪，在团体露营中逃离日常生活。





李昭旻 PD 首度爆料，节目灵感其实是来自《旗安84的奇趣民宿》，笑称这根本是「刘在锡牌的学生修练会」。 刘在锡也大方分享自己的营长心境：「如何制造综艺笑料固然重要，但旅客的安全和健康才是我的第一首要考量，希望大家能感受到满满的快乐！







李光洙兴奋地说：「在收到邀请前，就已经看到向大众募集旅客的公告了，当时就觉得超级新颖有趣！后来能以员工身分加入，成员阵容又这么强大，我真的是抱持著无比美好、心动且感恩的心情决定加入的！」









首次挑战野生实境秀的边佑锡也坦言：「这是我第一次出演这种类型的综艺，一想到能和这么优秀的成员们并肩作战，我就感到非常激动，能向大众展现全新一面，真的无比心动！」





边佑锡主演的《21世纪大君夫人》日前引发历史歪曲争议，面对媒体犀利提问，他语气诚恳地二度公开致歉：「我一直秉持著『每分每秒都竭尽全力』的座右铭，在拍摄《刘在锡的民宿法则！》时也付出了全部努力，希望大家能单纯以这个节目的表现来看待我。 对於这次的争议事件，我真心感到很抱歉。」





而身为新人的池睿恩也预计将在两位大前辈身边展现惊人的存在感。







Netflix 年度野心实境大作《刘在锡的民宿法则！》，将於本月26 日在全球平台正式全面公开上线。



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