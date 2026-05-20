「后面的人头比较小」物理法则失效？柳承龙合照高胤祯 网笑：画面塞不下

实力派演员柳承龙风光拿下百想艺术大赏电视部门大奖后，搞笑功力依然不减。 他近日公开与高胤祯在颁奖典礼的合照，却自爆「头围」话题，笑翻一票网友。

柳承龙日前在SNS上传了百想艺术大赏的后台照片。 其中一张他与高胤祯的合照引发热议——明明柳承龙站在高胤祯的后方，理论上脸应该比较小，没想到他的头却硬生生比站在前面的高胤祯还要大上好几号，几乎塞满整个画面。 柳承龙看了也忍不住自嘲：「我竟然在后面耶！」逗趣反应让粉丝全笑翻。



搞笑归搞笑，柳承龙今年可是以JTBC夯剧《金部长的梦想人生》一举拿下百想艺术大赏电视部门最大奖。 他在剧中饰演大企业部长金洛洙，自然游走在搞笑与真挚之间，用细腻演技描绘出中年男子寻找真实自我的过程，深深打动无数观众，也引发广大上班族的共鸣。



柳承龙发表获奖感言时感性表示：「拯救一个人的力量，不是来自遥远或伟大的事物，而是真心的几句话——『对不起』、『没关系』、『谢谢』、『我爱你』、『那样也可以啊』。 在每天习以为常的日常中，如果能互相同理、原谅、拿出勇气，就能成为彼此的礼物。」一番话感动全场，也展现了他身为大赏得主的温暖深度。

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