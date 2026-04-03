《权欲之巅Climax》Nana演技超吸睛，一出场就抓住所有目光！和河智苑的「女女吻戏」更让剧迷直呼震撼！

《权欲之巅Climax》每集都精彩到不行，讨论热度超高，你追到最新剧情了吗？

《权欲之巅 Climax》以韩国财阀与娱乐圈为背景，讲述一对野心满满的夫妻，为了登上人生巅峰不惜互相踩踏的生存故事。Nana（林珍儿 饰）在剧里演黄静媛，一个暗中行动、偷偷帮方泰燮（朱智勋 饰）提供情报的人物，不得不说，她每次一出场就超吸睛！



最近播出的第5、6集，更把黄静媛的过去慢慢揭开：她童年时母亲的同居人遭遇不幸，跟方泰燮的首次交集，以及后来建立合作关系的经过。剧中，她对秋尚雅（河智苑 饰）的怜悯，加上和朴载相（李家燮 饰）死亡事件的牵连，瞬间让黄静媛成为故事核心，剧情张力直接飙升。

最让人震惊的是第5集那幕，黄静媛在路上救了恐慌发作的秋尚雅。当晚，秋尚雅想到因吴光宰事件而丧命的韩智秀，泪水止不住地流下。黄静媛在旁温柔帮她拭泪，两人瞬间建立了特别的情感连结。没想到，秋尚雅一时将黄静媛误认为自己的恋人韩智秀，竟然亲了他一下！这画面直接让观众惊呼：「居然和前恋人搞错了」、「怎么还有吻戏」等。



Nana 的演技也非常亮眼：回忆片段中，她面对母亲极端选择的崩溃，以及幼年黄静媛的伤痛，都情感爆发又真实；而现在场景，她透过眼神和细微表情控制情绪，冷冽与脆弱兼具，把黄静媛演得立体又有存在感，每次出场都令人注目。



第6集尾段，黄静媛还被监视器拍到从朴载相住的房间走出，暗示她与事件的关联可能比想像中更深，也为后续剧情留下强烈悬念——她会怎么行动？又将如何影响整个事件发展，让剧迷更加好奇。



《权欲之巅Climax》逢星期一、二晚10点半上线，香港观众可上Viu收看！

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