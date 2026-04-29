T.O.P 睽违13年正式回归歌坛！新曲 MV 钦点 Nana 担任女主角，幕后选角原因曝光：「她最适合」

T.O.P 近日公开新曲〈완전 미쳤어! (Studio54)〉MV 选择演员 Nana 担任女主角的幕后故事，引发关注。

28日，T.O.P 在 YouTube 频道上传标题为「一日限定 YouTuber T.O.P with NANA」的影片，与 Nana 穿著 MV 造型并肩而坐，一边吃播一边聊天。略带生涩却又自然的互动让人印象深刻。



影片中，Nana 直接询问选角原因：「我很好奇为什么会选我出演 MV？」对此，T.O.P 表示，其实在歌曲制作初期就已经将她列为第一人选，并大赞她拥有难以取代的独特气质与面孔。

他进一步分享，自己一直希望 MV 中能出现一位让人无法判断来自哪个时代、带有神秘气息的女性角色，「需要那种分不清是来自宇宙还是过去的魅力，同时具备古典美，但又像歌名一样，看起来真的有点疯狂。」而在他眼中，Nana 正是最契合这个形象的人选。面对这番称赞，Nana 也大方表达感谢，甚至现场即兴唱了一小段歌曲，俏皮又自然的反应，让 T.O.P 忍不住露出灿烂笑容，两人之间的默契与氛围格外吸睛。



另一方面，T.O.P 已於本月3日发行个人首张正规专辑《ANOTHER DIMENSION》，这也是他继〈DOOM DADA〉后，时隔13年再度推出的作品。经历过低潮与沉寂后，他也在 2024年透过《鱿鱼游戏2》回归演艺圈，逐步重启活动。这次带著新专辑回归，不仅让粉丝惊喜，GD（权志龙）、太阳和大声透过 IG 限时动态低调应援，为昔日队友加油，也在粉丝之间掀起热烈讨论。



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