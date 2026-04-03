「舞蹈神童」罗夏恩出道倒数！金发街头热舞震撼路人，4月底随STAYC师妹团「UNCHILD」华丽现身

曾被全韩国誉为「天才舞蹈神童」的 罗夏恩（Na Haeun），在经历长期的练习生磨练后，终於要以新人女团 UNCHILD 成员的身分正式出道！这也是金牌制作人组合「黑眼必胜」继人气女团 STAYC 后，睽违 6 年推出的野心之作。

金发女神气场全开 网惊「Baby 泫雅」长大了

罗夏恩 2 日在个人 IG 限动分享快闪活动预告影片。 影片中，罗夏恩染了一头亮眼的金色长直发，褪去过往的稚气，精致脸蛋棱角分明，散发出优雅且充满个性的成熟美感。 专业的镜头感与五官进化，让大批看著她长大的网友纷纷感叹：「这真的是当年的 Baby 泫雅吗？」、「夏恩真的长大了！」



随后，罗夏恩现身首尔市上岩洞街头，挑战 BLACKPINK 经典神曲《DDU-DU DDU-DU》。 年仅 17 岁的她，举手投足间展现出专业级舞姿与强大气场，吸引大批民众驻足围观。



从 MMA 小嘉宾到 500 万订阅 YouTuber

2009 年出生的罗夏恩，2013 年在 SBS《Star King》以「Baby 泫雅」身分展现超龄舞技，一鸣惊人。 2017、2018 年更连续两年受邀担任 MMA（Melon Music Awards）表演嘉宾，年仅 8 岁就站在颁奖典礼中心，用活力可爱又干净俐落舞姿介绍入围名单，让现场大咖偶像与无数粉丝「姨母心」大爆发。

▽2013 年《Star King》：



▽2017 Melon Music Awards颁奖礼：



▽2018 Melon Music Awards颁奖礼：



罗夏恩在个人YouTube频道持续分享多组偶像团的舞蹈cover影片，现已拥有500万粉丝。 她曾於2022年签约 SM 娱乐 备受期待，后於 2024 年转投金牌制作人组合「黑眼必胜」创立的 High Up 娱乐。 在经历约 4 年的练习生生活后，终於要在 4 月 21 日正式出道。



UNCHILD 蓄势待发 4 月 21 日正式引爆

罗夏恩确定将作为新女团 UNCHILD 的核心成员出道，目前已进入专辑制作最后倒数。 由於 High Up 娱乐已有 STAYC 这块金字招牌，时隔 6 年再度推出新团，业界普遍看好罗夏恩能带领 UNCHILD 成为 2026 年的最强新人。





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