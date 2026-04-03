【快讯】NCT 核心成员 MARK 惊传退团！SM 证实 4/8 满约离巢，亲笔信泪谢队友：10 年来过得非常幸福

SM 娱乐於今日（3日）发布正式声明，宣布旗下人气成员 MARK（李敏形） 将於 2026 年 4 月 8 日正式结束专属合约，并同步退出 NCT 127、NCT DREAM 等所有 NCT 相关团体活动。

10 年合作划句点 团体体制大洗牌

SM 娱乐在声明中表示：「本公司与 MARK 就未来的活动方向进行了长时间的深度讨论，在充分沟通后，双方协议於 4 月 8 日终止专属合约。 因此，Mark将结束NCT 127、NCT DREAM等所有的NCT相关活动。」

公司感性补充道：「MARK 自 2016 年以 NCT 出道以来，无论在团体还是个人领域都展现了卓越的才华，这 10 年来的表现非常精彩。 我们对这段共同走过的珍贵时光深表感谢，也衷心为即将开启新篇章的 MARK 加油应援。」



随著 MARK 的离队，NCT 的两大核心分队将面临体制调整：NCT 127将改为以 Johnny、泰容、悠太、道英、在玹、廷佑、楷灿组成的 7 人体制，NCT DREAM则将改为以 仁俊、Jeno、楷灿、渽民、辰乐、志晟组成的 6 人体制。

亲笔信内容曝光 成员「全员支持」暖哭粉

消息公布后，MARK 在个人 IG 上传长篇亲笔信，细数从加拿大来韩 14 年的点滴。他感性提到：「虽然消息很突然，但我心中一直有个梦想。14 年前在海选中开启音乐路，一步步了解自己并找到了最好的状态。」在合约期满之际，MARK 坦言好奇「梦想完整达成后的模样会是如何」，想尝试全身心地投入：「我想去寻找并实现属於我的音乐或果实究竟是什么，以及该如何在这世界上结出果实。」

对於战友，他充满感激地表示：「我和成员们一一聊了很多，光想到就会流泪，但大家无一例外都支持我的决定。他们倾听我的烦恼、给予建议，我真的非常感谢、爱他们。」MARK 深知这个消息会给粉丝（NCTzen）带来冲击，致歉、致谢并承诺道：「我的起点是 SM，是 NCT，是西珍妮（NCTzen）。无论未来创作什么样的新音乐，我一定会成为那个永不忘本的 MARK。」



「NCT 的灵魂」：从出道到全能艺人

MARK 於 2016 年以 NCT U 成员身分首次亮相，随后更是罕见地同时跨足 127 与 DREAM 两大分队。 他凭藉顶尖的 Rap 实力与惊人的创作产量，几乎参与了 NCT 所有的经典作品。对西珍妮（NCTzen）而言，MARK 不仅是成员，更是象徵团体精神的「核心公务员」与灵魂支柱，消息一出也让大批粉丝感到不舍。

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