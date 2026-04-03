《權慾之巔Climax》Nana演技超吸睛，一出場就抓住所有目光！和河智苑的「女女吻戲」更讓劇迷直呼震撼！

《權慾之巔Climax》每集都精彩到不行，討論熱度超高，你追到最新劇情了嗎？

《權慾之巔 Climax》以韓國財閥與娛樂圈為背景，講述一對野心滿滿的夫妻，為了登上人生巔峰不惜互相踩踏的生存故事。Nana（林珍兒 飾）在劇裡演黃靜媛，一個暗中行動、偷偷幫方泰燮（朱智勛 飾）提供情報的人物，不得不說，她每次一出場就超吸睛！



最近播出的第5、6集，更把黃靜媛的過去慢慢揭開：她童年時母親的同居人遭遇不幸，跟方泰燮的首次交集，以及後來建立合作關係的經過。劇中，她對秋尚雅（河智苑 飾）的憐憫，加上和朴載相（李家燮 飾）死亡事件的牽連，瞬間讓黃靜媛成為故事核心，劇情張力直接飆升。

最讓人震驚的是第5集那幕，黃靜媛在路上救了恐慌發作的秋尚雅。當晚，秋尚雅想到因吳光宰事件而喪命的韓智秀，淚水止不住地流下。黃靜媛在旁溫柔幫她拭淚，兩人瞬間建立了特別的情感連結。沒想到，秋尚雅一時將黃靜媛誤認為自己的戀人韓智秀，竟然親了他一下！這畫面直接讓觀眾驚呼：「居然和前戀人搞錯了」、「怎麼還有吻戲」等。



Nana 的演技也非常亮眼：回憶片段中，她面對母親極端選擇的崩潰，以及幼年黃靜媛的傷痛，都情感爆發又真實；而現在場景，她透過眼神和細微表情控制情緒，冷冽與脆弱兼具，把黃靜媛演得立體又有存在感，每次出場都令人注目。



第6集尾段，黃靜媛還被監視器拍到從朴載相住的房間走出，暗示她與事件的關聯可能比想像中更深，也為後續劇情留下強烈懸念——她會怎麼行動？又將如何影響整個事件發展，讓劇迷更加好奇。



《權慾之巔Climax》逢星期一、二晚10點半上線，香港觀眾可上Viu收看！

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