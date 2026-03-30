【K社韩国小百科】19 年免费神话告终！国立中央博物馆 2027 年起要收钱了，景福宫、王陵门票预计翻倍涨！

计划去韩国看古迹、逛博物馆的朋友们，快趁今年出发！韩国政府 30 日宣布，为落实「受益者付费」原则，预计从 2027 年起将目前免费或低价的国立设施费用「现实化」。 其中最受关注的，莫过於自 2008 年起免费运营、长达 19 年不收钱的国立中央博物馆，即将重新恢复收费！

总统直言「免费显廉价」 成人票价恐冲破 1 万韩元

南韩总统李在明曾於去年底指出，国立中央博物馆若持续免费，会让格调降低、感觉变得很廉价。 虽然确切票价仍在研议中，但参照世界主要博物馆，未来成人票价预计会落在 5,000 至 1 万韩元 之间。



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2008 年 5 月，国立中央博物馆为降低国民观展门槛并消除文化消费的两极化，将成人 2,000 韩元的门票改为全面免费，至今已持续 17 年。 官方认为，去年访客量甚至突破 650 万人次创新高，连假日地铁站出口都塞满排队人龙，访客人数激增已导致观展品质下降。



景福宫、德寿宫也躲不过！门票预计「翻倍调涨」

不只是博物馆，大家去首尔必逛的「四大宫殿」与朝鲜王陵也计划大幅调升门票，预计将比现行调涨近两倍。 目前景福宫成人票为 3,000 韩元，德寿宫与王陵仅需 1,000 韩元。 而国立现代美术馆已抢先於今年 1 月将特展门票从 5,000 韩元调升 60% 至 8,000 韩元，显示这波加价潮已势不可挡。



19 年免费福利倒数中 海外游客必访清单要重排？

国立中央博物馆不仅是文化圣地，其纪念品商店更是海外游客的必扫货地点，去年外国访客数就高达 23 万人次。 随著 2027 年收费制度上路，未来想去感受这座世界级博物馆的气息，旅费预算可能要多留几分了。

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