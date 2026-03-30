【K社韓國小百科】19 年免費神話告終！國立中央博物館 2027 年起要收錢了，景福宮、王陵門票預計翻倍漲！

計劃去韓國看古蹟、逛博物館的朋友們，快趁今年出發！韓國政府 30 日宣布，為落實「受益者付費」原則，預計從 2027 年起將目前免費或低價的國立設施費用「現實化」。 其中最受關注的，莫過於自 2008 年起免費運營、長達 19 年不收錢的國立中央博物館，即將重新恢復收費！

總統直言「免費顯廉價」 成人票價恐衝破 1 萬韓元

南韓總統李在明曾於去年底指出，國立中央博物館若持續免費，會讓格調降低、感覺變得很廉價。 雖然確切票價仍在研議中，但參照世界主要博物館，未來成人票價預計會落在 5,000 至 1 萬韓元 之間。



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2008 年 5 月，國立中央博物館為降低國民觀展門檻並消除文化消費的兩極化，將成人 2,000 韓元的門票改為全面免費，至今已持續 17 年。 官方認為，去年訪客量甚至突破 650 萬人次創新高，連假日地鐵站出口都塞滿排隊人龍，訪客人數激增已導致觀展品質下降。



景福宮、德壽宮也躲不過！門票預計「翻倍調漲」

不只是博物館，大家去首爾必逛的「四大宮殿」與朝鮮王陵也計劃大幅調升門票，預計將比現行調漲近兩倍。 目前景福宮成人票為 3,000 韓元，德壽宮與王陵僅需 1,000 韓元。 而國立現代美術館已搶先於今年 1 月將特展門票從 5,000 韓元調升 60% 至 8,000 韓元，顯示這波加價潮已勢不可擋。



19 年免費福利倒數中 海外遊客必訪清單要重排？

國立中央博物館不僅是文化聖地，其紀念品商店更是海外遊客的必掃貨地點，去年外國訪客數就高達 23 萬人次。 隨著 2027 年收費制度上路，未來想去感受這座世界級博物館的氣息，旅費預算可能要多留幾分了。

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