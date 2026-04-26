【K社韩国小百科】韩网 Z 世代集体移民？ 全新 App「Setlog」爆红：每日上传 2700 万影片！主打「2秒超短 Vlog」逃离 IG 摆拍焦虑

如果你已经厌倦了在 IG 上为了发一个 Reel 而剪辑到深夜，或是对 信息过载感到疲惫，那么韩国年轻人现在最迷的这款 App 「Setlog」 绝对值得你留意！

这款主打「无痛记录日常」的应用程式於去年底在App Store 发布，上月底开始通过IG、X等平台的口碑传播迅速走红，本月20日更在 App Store 霸榜、超越 Google Gemini和Threads，每天上传的影片数量高达 2700 万个，在韩国 Z 世代间引发「数位排毒」般的移民潮。 受此推动，安卓版本也於 23 日在 Play 商店上线。



核心玩法：拒绝精致！「2 秒片」自动生成一日 Vlog

「Setlog」的名字取自「Set（设置）」与「Log（日志）」。 它的玩法极其简单：当设定的通知响起，用户只需录制 2 秒钟的当下日常画面（读书、午餐、甚至是发呆的路边风景）上传到群组，无需滤镜、无需剪辑。 一天结束后，系统会将群组成员的片段按顺序合成，形成一个浓缩当天真实生活vlog，并在同一个画面中展示，完全零门槛、零压力。



为何爆红？ Z 世代渴望「低压力社交安全感」

Setlog受欢迎的最重要原因是精准击中了Z世代对「封闭型社群平台」的渴望。 越来越多人对於暴露在不特定受众面前感到厌倦，希望找到一个「安全地带」，只与极少数熟人分享日常生活。

同时，人们希望在忙碌生活中保持与朋友的联结感。 Setlog让用户无需冗长的解释或「必须回复」的负担感，就能窥见彼此最真实的日常生活，还能通过在多个群组中同时分享影片，轻松高效地维系关系。



此外，「轻松便捷」也是一大优势。 发布IG 需要精心打扮摆拍、编辑照片文字，Reel则需要花时间剪辑，而 Setlog 使用者只需录制短影片，即可将一天的生活以vlog的形式保存下来，能能带来成就感，也摆脱「制作精美文章」的压力。 这符合现代人的审美——比起华丽或精心编排的场景，更倾向於简单真实的记录。

Setlog 开发团队认为，如今的通讯应用看似便捷，却常常令人感到疲惫或有义务感，使用者感受到的不是亲密的联系，而是必须回复的负担。 他们希望打造一个平台，让用户能够以最小的压力自然地分享日常生活，真正拉近人与人之间的距离。



专家解读：对「过度连结」的无声反弹

专家指出，年轻一代已经厌倦了过度接触不明受众，倾向於逃离因将他人华丽生活与自身日常进行对比而产生的自卑感。

汉阳大学李紫妍教授（音）指出，IG 带来的「副作用」——包括信息过载、害怕错过的焦虑、以及与他人光鲜亮丽生活的比较感，已让年轻一代感到精疲力竭。 西江大学金正铉（音）教授则指出，如今的社交媒体既连接大众又加剧孤独和抑郁，Setlog让人们与少数亲近之人分享平凡简单的日常生活，以此打破这种恶性循环。

金教授还指出，Z世代成长於充满竞争的比较的环境，比起巨集大的成功或具刺激性的内容，更倾向於追求「极其平凡的一天」与「无害的日常」，这一点与近期社群媒体整体呈现出的「低刺激」、「无害」偏好趋势息息相关。



小心！是疗愈还是另一种监控？

虽然 Setlog 主打自然纪录，但也有学者提醒，这种「定时闹钟」式的记录，如果处理不当，可能会变成另一种形式的「社交任务」。 用户需警惕别让记录生活的乐趣，变成了机械式的「打卡机器」。

在信息爆炸的时代，与真正关心的人分享「真实的平庸」，似乎比刻意营造的「亮丽纪录」更具价值。 这股「封闭型社群平台」的风潮，预计将进一步影响未来的社群版图。

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻