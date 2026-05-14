【全网起鸡皮】《稻草人》真凶竟是「他」！朴海秀×李熙俊双雄对决火花四溅 网民封为「2026剧王」

目前韩国影剧圈最炙手可热的话题，莫过於由朴海秀与李熙俊再度合作的犯罪悬疑韩剧《稻草人》！该剧改编自震惊全韩逾30年才破案的华城连环杀人案，自4月首播以来口碑持续发酵，最新播出的第七、八集更刷新ENA电视剧历代最高收视纪录，网上一面倒输出好评！现在为大家整理这部2026年上半年「剧王」候选作的最新动态，观众随时可到Viu紧贴最新进度。

宋健僖被酷刑逼供惨死

如果说前几集是抽丝剥茧的追凶之旅，那么《稻草人》第七、八集则直接将矛盾与情感冲突推向顶峰！在刑警姜泰周（朴海秀饰）与检察官车恃颖（李熙俊饰）的推动下，警方将新嫌疑人林锡万（白承焕饰）逮捕，而此前被疑为共犯的李基范（宋健僖饰）获释。





然而悲剧并未随著基范的释放而终结——他因在拘禁期间遭受了长时间的非法禁锢、殴打与酷刑逼供，导致器官受损引发败血症，最终在哥哥李基焕（丁文晟饰）迎接他回家的路上不幸离世。在基范的葬礼上，他的亲友将矛头直指姜泰周，怒斥他才是真正的杀人凶手。与此同时，车恃颖母亲的葬礼却是一派华丽欢腾，强烈的对比让背负内心创伤的泰周当场在车时英面前崩溃昏厥。





30年真相终曝光 凶手原来近在咫尺

第七集真正的爆点出现在尾声，故事时间线跳转至30年后（2019年），姜泰周在监狱与已落网的连环杀人犯正面对峙！当镜头终於定格在那张隐藏了30年的真凶面孔时，观众惊觉牢中之人并非他人，竟是多年来以温和书店老板形象伪装、看似无辜的「哥哥」李基焕，而他对亲弟弟知情甚至牺牲弟弟的冷酷计算，更让这层反转蒙上浓厚的人性阴影！





网友对於真凶揭晓的编排感到集体震撼：「看到最后起鸡皮了」、「无法预测！编剧简直是疯子，肯定成年度剧王」、「丁文晟的演技太可怕」、「他是隐藏的VIP」；第七集真凶身份揭晓后，大批观众回头重温前六集李基焕的戏份，惊觉导演早已埋下大量视觉伏笔：「他每次问警方『案情有甚么进展吗』，眼神都在确认自己有没有被怀疑」、 「重看发现李基焕从来不直视任何受害者家属，不是内疚，而是猎食者避免被猎物认出的本能」。

而在第八集中，无法原谅自己的姜泰周与急於撇清责任的车恃颖，两人矛盾彻底爆发。面对车恃颖滥用检察官权力，泰周将他从母亲的葬礼上强行拖出并戴上手铐，上演了火爆的抓衣领场面！腐败的刑警继续折磨锡万，走投无路的他被逼作出虚假陈述，承认自己是杀人犯，然而他在模拟案发现场时，所有行为和动作均表明他不是凶手；姜泰周被栽赃成殴打基范致死的警官，面临降职处分，同时顺英突然失踪，泰周和全村人拼命寻找她，最终他在剧集尾声发现一具女尸⋯⋯





剧集三大卖点：继《杀人回忆》后再次震撼观众

1. 站在上帝视角重塑悬念

《稻草人》是韩国华城连环杀人案真凶李春宰2019年认罪后，韩国首部以此为蓝本制作的电视剧。不同於《杀人回忆》聚焦於时代的无力感，《稻草人》大胆采用1988年与2019年双时间线穿插的手法，甚至让观众看见60岁的姜泰周与真凶在狱中对谈。朴俊宇导演更透露「每一集第一个和最后一个画面都有犯人出现」，让观众在已知结局的情况下，投入「谁是披著人皮的恶魔」的沉浸式推理中。

2. 朴海秀×李熙俊超强化学反应

朴海秀与李熙俊这对继《恶缘》后再度合作的演技派，此次在剧中的角色是彼此憎恨却不得不合作的关系。为了呈现真实的情感拉扯，朴海秀受访时透露将剧本反覆阅读了超过100遍，连休息时间都与李熙俊不间断排练；李熙俊也强调两人约定好「绝不做假装出来的表演」，基於真实事件的沉重，任何一刻都不能像假的。两人之间极致的紧张感与压迫感，被韩国传媒喻为充满「硬汉感性」的演技盛宴，有网友亦指「两人的眼神对峙充满火花，一秒都不能错过」、「朴海秀的愤怒戏和李熙俊的冷静戏形成了完美平衡，这两个人站在一起就是一部电影。」



3. 逼真还原的当代社会弊病

曾执导《模范的士》等多部现实主义刑侦剧的朴俊宇导演，在本剧没有过度追求华丽的视觉特效，而是以粗矿写实的镜头语言，直视80年代末野蛮的刑侦作风，以及冤案、逼供对人性与社会的无情侵蚀，令观众在追看悬念的同时，反思当代社会的弊端。



随著真凶身份曝光，《稻草人》最后4集将揭开李基焕身上更多不为人知的秘密！香港观众逢星期一、二晚上可於Viu紧贴最新剧情发展。



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