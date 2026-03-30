ITZY 续约后火力全开！5 月完全体震撼回归，延续〈THAT'S A NO NO〉逆袭神话

据多位歌坛人士於 30 日透露，大势女团 ITZY 正以 5 月完全体回归为目标，紧锣密鼓地进行新专辑的最后准备。 这不仅是继去年 11 月发布迷你十一辑《Tunnel Vision》后，时隔仅半年的神速回归，更预计将展现层次更深厚的音乐光谱。

ITZY 自去年宣布全员续约后，可说是连日奔跑在「花路」上。 除了成员 有娜（Yuna） 於 23 日发行个人迷你专辑《Ice Cream》、帅气完成 SOLO 出道外，连 6 年前发表的收录曲 〈THAT'S A NO NO〉 也在音源榜上大演「逆行奇迹」。





这场逆袭风暴始於今年 2 月的全新世巡《TUNNEL VISION》，ITZY 首次公开〈THAT』S A NO NO〉的舞台表演，强大的直拍影片瞬间引爆话题。 JYP 娱乐随即将影片上传官方 YouTube，截至今日（3 月 30 日）已突破 722 万次观看，更一度夺下 YouTube 韩国热门音乐影片日榜冠军。



受到超狂人气推动，ITZY於本月19日登上 Mnet《M Countdown》现场带来这首歌的精彩舞台，观看次数亦快速冲破314万。这种由实力带动的「逆行热潮」，再次巩固了 ITZY 身为「表演女王团」的不败地位。



ITZY 预计将延续有娜个人活动的成功与旧歌逆袭的兴盛气势，趁热打铁於 5 月发布新作，为全球粉丝送上又一份礼物。

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