李光洙、金宇彬、都敬秀「豆豆」新系列6月回归！化身「畜牧打工仔」，济州岛拍摄目击照曝光！

李光洙、金宇彬、都敬秀（D.O.）合体就超好笑！已经期待这次的节目会多爆笑啦 XD

日前，根据韩媒爆料，李光洙、金宇彬、都敬秀（D.O.）这组梦幻卡司，於上月14日低调现身济州岛，展开为期三天两夜的秘密拍摄。继先前挑战务农、开餐厅与海外旅行后，三人这次也将迎来全新任务，化身「畜牧打工仔」，光听设定就已经让人开始期待，他们又会创造出什么爆笑名场面。



尤其近日流出的目击照中，不只三人一起现身，连嘉宾文相勋也被捕捉到。几人一起穿著雨靴现身济州岛超市的画面一曝光，立刻引发热议。不只整体综艺感满满，几人站著认真研究食物的模样，也散发满满亲民感。

事实上，金宇彬、李光洙与都敬秀今年已经是第四次以「豆豆」系列合体。从2023年首部曲《种瓜得瓜，种豆得豆》化身新手农夫挑战务农，到2024年衍生节目《豆豆饭饭》在 egg is coming 制作公司内试营运三天员工食堂，再到去年的《豆豆笑笑》前往墨西哥展开海外探访，三人每次都展现超闹又超舒服的默契，也累积不少死忠观众，完全就是下饭综艺。



而这次全新《豆豆》系列将以「在济州岛照顾家畜」为主题，光是概念曝光就已经让不少粉丝相当期待。根据今日流出的节目资讯，节目预计於6月播出、共6集，也让许多观众已经提前开始倒数。



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