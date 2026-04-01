【K社韩国小百科】「爸爸陪产假」不再是同事噩梦！留守者最高可领每月 60 万韩元

职场上有同事休假，工作量增加总让人心累？ 韩国劳动部近日抛出超有感新制，宣布从今年 7 月起，凡是帮忙分担「配偶陪产假」同事业务的劳工，政府将发放「业务分担支援金」。 这项法案旨在实质支持男性参与育儿，同时减轻职场同仁的心理与体力负担。

不再「白忙一场」！代班陪产假最高可领 60 万

根据 26 日公开的《雇用保险法》修正草案，这项补贴过去仅限於帮忙「育儿假」或「育儿期缩短工时」者的代班同事，但从 7 月起，范围扩大到「连续使用 20 天配偶陪产假」的劳工同仁。 根据企业规模，代班劳工每月最高可领到 60 万韩元的补贴。

加速就业创造！缩短地域性补助审核期

此外，为了促进「雇用危机地区」的经济，政府也优化了相关补助制度。 过去企业搬迁或在雇用危机地区增设据点后，需等待 1.5 年才能领取的「地域雇用促进支援金」，未来申报期限将缩短至 6 个月，希望能加速企业雇用当地劳工。



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周末进修也有钱领！外籍劳工同享职训津贴

针对自我提升的劳工，补助也有新亮点。 原先仅限求职者的「职业训练津贴」，现在扩大到中小企业在职人员与外籍移工。 即使是平日工作、周末利用休息时间参加职训，每天也能领取 5 万韩元的训练津贴。

劳动部长：打造更细密的社会安全网

劳动部长金荣训表示：「这次修法是为了实质支撑男性参与育儿，并为外籍劳工等在职人员提供提升技术的机会，让就业保险制度能真正帮助到更多人的生活与工作。」这项新制预计於 7 月 1 日正式上路，届时将为韩国职场文化带来更多正向改变。

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