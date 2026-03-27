【K社韩国小百科】游韩必看！首尔地铁明年初进入「免刷卡」时代，1-8号线全面导入蓝牙感应：手机放口袋直接过关

计划去首尔自由行的朋友请注意！未来进出地铁站可能连手都不用动了。 首尔交通公社（以下简称首交公）近日宣布，将於下月启动「第三期交通卡采集系统建置计划」，预计在今年底前於地铁 1 至 8 号线共 276 个站点，全面安装约 600 个 「Tagless（无须感应）」 闸门，并於 2027 年 1 月正式投入服务。

手机放口袋就能过！「蓝牙感应」缩短排队人潮

这项黑科技的核心在於「蓝牙功能」。 乘客只需在手机下载指定 App 并开启蓝牙，通过闸门时系统会自动感应并扣款，完全不需掏出交通卡或手机。 根据实测，每人过闸时间可缩短约 0.23 秒。 别小看这不到一秒的差距，在首尔上下班尖峰时段，这将有效缓解进出站的拥挤人龙。

交通弱势族群大解放：轮椅、婴儿车免手忙脚乱

首交公强调，Tagless 系统对「交通弱势族群」极具意义。 以往推著婴儿车、推轮椅、大型行李箱或使用拐杖的乘客，在闸门前翻找卡片总是十分不便; 未来只需「直接走过去」，大幅提升了通行的便利性与尊严。



零预算推动！承包商倒贴 700 亿换「技术实绩」

面对近 20 兆韩元的巨额赤字，首交公这次玩了个「聪明招式」：高达 700 亿韩元的建置费用全由得标承包商负担，作为交换，承包商可在未来 10 年内分得总票价收入约 0.3%（约 400 亿韩元）作为回报。 虽然看似「亏本生意」，但承包商看准的是抢占最新技术实绩，锁定未来全球智慧城市的竞争优势。

利用率仍是考验：巴士先行「加码回馈」冲人气

虽然技术准确度已接近 100%，但参考去年「牛耳新设线」12个车站的试行经验，Tagless 利用率竟然不到 1%。 为了推广，T-money 宣布自本月 16 日起，凡在首尔市内巴士使用 Tagless 支付，每趟将回馈 500 韩元积分，目前已有 36 条路线、590 辆巴士先行加入战局。



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