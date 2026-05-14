《我的王室死对头》热播中！林知衍再传新动向：收到新剧《Alike》出演提案，有望挑战一人分饰两角

林知衍（林智妍）也是非常努力在工作啊！《我的王室死对头》才刚播出，又收到新剧出演提案啦！

今日（14）据韩媒报导，林知衍（林智妍）收到新剧《Alike》（暂译，얼라이크）出演邀约，并将挑战一人分饰两角，展现全新演技变化。随后经纪公司 Artist Company 也回应：「已收到邀约，目前正在讨论中。」



《Alike》是一部现代版《王子与乞丐》的复仇剧，讲述一名贫困求职生好不容易进入公司，却因长相与财阀二代相似而被卷入命运漩涡，不仅遭到开除，甚至被迫代替对方坐牢，最终联合底层人物推翻权力阶级，上演痛快反击的故事。

林知衍有望饰演的角色「李恩锡」，是一名性格开朗、带点可爱与幽默感的普通人，看似平凡却相当讨喜。她重视家庭、相信努力就该有回报，是典型踏实生活的小市民，但当长期累积的努力与价值被轻易践踏时，内心隐藏的很毒的一面也将被彻底唤醒。



另一方面，林知衍凭藉《黑暗荣耀》中的恶女「朴涎镇」展现强烈存在感，之后在《有院子的家》、《玉氏夫人传》等作品中持续展现多变演技，被认为是「信看演员」。而她目前主演的SBS金土剧《我的王室死对头》开播便创下亮眼成绩，首周即登上 Netflix 全球非英语节目冠军，话题持续延烧中。



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