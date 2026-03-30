BTS《ARIRANG》制霸全球榜单！七度登顶 Billboard 200 销量直逼泰勒丝纪录，Spotify 14 首新歌全入榜

BTS 防弹少年团带著正规五辑《ARIRANG》强势回归，不仅蝉联韩国 Hanteo Chart 双周冠军，更被美国 Billboard 看好，预计於 4 月 4 日正式夺下「Billboard 200」榜首！

根据韩国 Hanteo Chart 30 日数据，《ARIRANG》已登上世界周榜与唱片周榜（3 月 23~29 日）的第一名。 该专辑20日发行后仅凭 3 天的销量便登顶该榜单（3 月第 3 周），现已连续 2 周蝉联冠军。

根据美国 Billboard 於 30 日发布的预告文章，《ARIRANG》击败了路克・康柏斯（Luke Combs）的《The Way I Am》和摩根・沃伦（Morgan Wallen）的《I'm The Problem》，即将於4 月 4 日登上主专辑榜「Billboard 200」的冠军宝座。



七度登顶Billboard！紧追天后泰勒丝

这将是防弹少年团第七次在「Billboard 200」夺冠。 自 2018 年凭藉《LOVE YOURSELF 转 'Tear'》创下 K-Pop 史上首次登顶纪录以来，防弹少年团陆续透过《LOVE YOURSELF 结 'Answer'》、《MAP OF THE SOUL ： PERSONA》、《MAP OF THE SOUL ： 7》、《BE》及《Proof》等专辑夺冠。

「Billboard 200」以「专辑单位（Album Units）」进行排名，结合实体专辑与数位专辑销量、串流换算销量（SEA）及数字音源下载换算销量（TEA）。 《ARIRANG》在本次统计期间创下了相当於 64.1 万张的专辑单位（纯专辑销量 53.2 万张，SEA 9.5 万张），这是自 2014 年 12 月开始以此方式统计以来，历代团体中的最高纪录。

Billboard 更认证，自去年泰勒丝（Taylor Swift）的《The Life of a Showgirl》以 400 万张的销量空降榜首以来，《ARIRANG》的单销量周创下历史新高。



Spotify 全碟 14 首入榜！主打歌〈SWIM〉夺冠展现强大底气

除了实体销量亮眼，音源表现更令人骄傲。 防弹少年团同时席卷 Spotify 全球周榜三大冠军（专辑、歌曲、艺人），主打歌 〈SWIM〉 稳坐全球热门歌曲「Weekly Top Songs Global」第一。 更惊人的是，新专辑收录的 14 首歌曲全部进入全球前 30 名，展现了强大的底气。



世巡火热预告 46 场门票已售罄

随著专辑大卖，BTS 也将开启「BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'」世界巡演，首站将於 4 月 9 日在京畿道高阳开跑，10 月更将南下征服南美洲各国。 官方透露，包含北美、欧洲、日本在内的 46 场体育场规模公演早已全部售罄，再次认证其世界级的票房号召力。

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