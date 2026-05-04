时隔 7 年，孔明惊喜现身《Running Man》录影！金钟国亲自「挖角」：最强租赁成员候选人正式登场？

曾与金钟国在 YouTube 频道定下「录影之约」的演员孔明，终於要回归《Running Man》了！根据 SBS 关系人士於今日（4 日）透露，孔明正以嘉宾身份参与当天的节目录制。 这不仅是他时隔 7 年再次作客，更引发了网民对他是否会接棒成为「租赁成员」的热烈讨论！

昔日「极限」化学反应：外貌与综艺感兼备

孔明上一次出演《RM》已要追溯到 2019 年。 当时他与《鸡不可失》剧组柳承龙、李荷妮、陈善圭、李东辉等一同现身，凭藉帅气外貌与超丰富的反应，与成员们擦出不少火花，至今仍让不少老粉印象深刻。

孔明这次出演之所以备受瞩目，全因他在多个综艺节目中展现了强烈存在感，是制作组与成员心目中的「头号人选」！



金钟国亲自开口：PD 们都想要你！

在上个月 23 日播出的《金钟国 GYM JONG KOOK》中，金钟国曾直言不讳地向孔明抛出橄榄枝，透露节目更换 PD 时，制作组一致希望孔明能以「租赁成员」身份加入：「在电视剧结束后的休息空档录制过来，之后不用回头地离开也没关系。 这项制度就是为了这种情况而建立的。 一旦有了下一部作品，我们就会让你放心地离开。」

当时孔明已表达强烈意愿，承诺「会联络你们」，金钟国则霸气回应：「等著吧，制作组会主动找你的！」。



《秘恋稽核中》收视报捷！行程无缝接轨

孔明目前主演的 tvN 新剧《秘恋稽核中》好评不断，最新一集全国收视已飙升至 7.9%。 由於该剧采「事前制作」，拍摄工作经已全数完成，正好符合金钟国所说的「休息空档」。

究竟这位获得全体成员与 PD 认证的「综艺优等生」，会否以此次嘉宾出演为契机，正式成为继姜勋、池睿恩后的下一位「租赁成员」？ 粉丝们绝对要拭目以待！



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