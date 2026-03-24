BTS光化门华丽回归幕后曝光！RM拄拐杖硬撑，成员练习到最后一刻！粉丝心疼：台上完全看不出来

防弹少年团（BTS）21日在首尔光化门广场举行回归秀，华丽舞台让全球粉丝看得热血沸腾，但其实这场演出背后藏著不为人知的辛苦准备过程，成员们在演出前一刻都还在拼命练习，RM甚至拄著拐杖坚持到最后。

根据韩媒报导，国立国乐院民俗乐团艺术总监刘智淑（音译）分享了这次演出的幕后准备过程。 她透露演出前一天晚上，光化门广场进行管制后，所有音响都关闭，BTS和整个表演团队戴著入耳式耳机，在完全无声的状态下进行了彩排。

到了演出当天，成员们在开演前30分钟就提前到光化门后方待命，刘智淑说：「他们一刻都没有休息，一直不断练习。」她还提到，让她看了很心疼的是RM直到上台前都还拄著拐杖，身体明显有状况，但还是撑完全场。刘智淑也特别提到一个让她印象深刻的画面，就是柾国在登台前，亲自向工作团队说了声「谢谢」，让她觉得非常暖心。



BTS於20日发行正规五辑《ARIRANG》，这是他们自2022年6月推出精选辑《Proof》后，时隔约3年9个月以完整体回归的新作品。 隔天他们就在光化门广场举办回归秀，首次公开演唱主打歌《SWIM》等新歌。



这场回归秀来头不小，由曾操刀艾美奖、葛莱美奖、奥斯卡、美国超级杯中场秀的知名导演哈密许汉密尔顿（Hamish Hamilton）担任总监。 BTS结束首尔演出后会在美国纽约参加Spotify举办的特别活动「Spotify X BTS：SWIMSIDE」与粉丝见面，接下来将於4月9日起从京畿道高阳综合运动场主竞技场展开全新世界巡回演唱会。

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