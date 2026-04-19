《Running Man》爆料战失控！梁世灿曾和女团偶像交往过？刘在锡惊人提问让他「精神崩溃」

在《Running Man》中，梁世灿陷入了刘在锡的猛烈追问，直接当场慌了！！

在今天（19日）播出的SBS综艺节目《Running Man》中，音乐剧明星刘俊相、申成禄、朴恩泰将作为嘉宾登场，展开一场难以预测的心理推理战。



当天节目中，三人因音乐剧《Swing Days_代号A》而集结，本次竞赛借用音乐剧中的「秘密独立作战」设定，打造出需要找出隐藏身份的2名间谍的谍报战。尤其是加入了间谍必须分散在不同队伍中生存才能获胜的特殊规则，使成员之间的不信任与背叛达到顶点。

被视为「温和」象徵的刘俊相，一反平时形象，抛出惊人发言震撼全场。当他面临被怀疑为间谍的危机时，甚至祭出最后王牌来主张清白。究竟是什么事件让他如此失控，他所提出的破格发言内容又是什么，引发观众好奇。



此外，在当天任务中，为了摆脱间谍嫌疑，成员们彼此展开毫不留情的「无滤镜」攻击。池锡辰向刘在锡抛出「希望女儿娜恩长得像爸爸吗？」的提问，让这位「国民MC」一时语塞。



尤其最精彩的是刘在锡对梁世灿的突袭提问——他紧咬过去不放，直接问出「你和女团成员交往过吗？」让现场瞬间陷入混乱。据说这场对决甚至演变成威胁16年深厚友情的激烈爆料战，最终结果将在节目中揭晓。《Running Man》将於今天下午6点10分播出。

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