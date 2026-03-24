忍无可忍！GD强势反击不手软，提告对象「升级」，媒体也逃不掉

韩流天王G-Dragon（权志龙）最近真的是不忍了！针对这段时间围绕在他身上的各种争议跟爆料，他不只是对恶评网友提告，现在更直接将炮口对准了最初报导这些疑云的媒体，态度可以说是非常强硬，就是要彻底洗刷名誉。

早前韩媒《MHN体育》就独家报导过，说GD这次的提告名单里竟有某些网路媒体的负责人。 而随著经纪公司最近正式证实，这个消息确实是真的，也代表GD这次的提告范围，已经从单纯的网友、酸民，直接升级到媒体经营者身上了。

GD的经纪公司与《MHN体育》通电话时，也坦承确实有对该媒体的负责人提告。 不过对於具体的提告对象和细节，公司方面则低调表示「不方便透露」。据了解，这家被提告的媒体曾经以GD进出某些场所为理由，发表过好几篇带有质疑和暗示性的报导。 这家媒体不只是正式登记的定期刊物，早在2023年，也因为报导防弹少年团（BTS）的相关新闻，跟经纪公司HYBE在媒体仲裁委员会上闹得不可开交。



GD之前因为相关争议接受了警方调查，最后已经获得了「无嫌疑」的处分，算是让事情暂时告一段落。 在那之后他的经纪公司也已经对上百名散布谣言的酸民提告，展现出绝不姑息的态度。

这次GD会这样大动作反击，外界普遍认为这代表他对於这些在无嫌疑处分后还继续出现的指控，已经不想再忍让了。 他这次的做法不再只是单纯发声明澄清，而是直接针对制造并散布这些疑问的源头，也就是媒体本身开告，可以说是跟过去完全不同的层级。有法律界人士就分析说这次的提告可以看作是跳脱了单纯对个人的反击，开始追究「资讯生产者」的责任了。



现在韩国法律界跟演艺圈都在关注，认为这件事情未来可能会对国内娱乐新闻的生态产生影响。 一方面大家对於这种没有根据的爆料会更加警惕，另一方面，关於媒体报导该负起什么责任的讨论，恐怕也会越来越热烈。

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