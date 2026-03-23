朱智勋逼近权力核心！全新韩剧《权欲之巅 Climax》局势剧变、河智苑新选择引发关注

韩剧《权欲之巅 Climax》最新剧照中权力的平衡开始动摇！！剧情讲述为了登上韩国最高权力位置，投身权力利益集团的检察官方泰燮（朱智勋 饰），以及围绕在他身边人物所展开的激烈生存故事。

今天播出的第3集中，围绕权力核心的人物关系将更加尖锐地碰撞，并迎来全新局面。更接近事件中心一步的方泰燮，在面对自己所遇到的真相与抉择的十字路口时，不得不再次做出决定；而围绕在他身边的人物，也开始依照各自的利益行动。逐渐揭露的权力结构与其中产生的裂痕，将动摇人物之间的关系，并以令人无法预测的剧情发展提升紧张感。



一同公开的剧照中，可以看到站在事件中心的方泰燮，即使面对众多视线与质问，依然以毫不动摇的态度伫立，吸引视线。接著，黄静媛（Nana 饰）以锐利的目光深入追查某些线索的模样，也暗示著她正朝著隐藏的真相与新的线索前进，进一步提升了紧张氛围。



同时，围绕权力而展开的权钟旭（吴正世 饰）与李亮美（车珠英 饰）之间微妙的神经战也被捕捉到。两人同处一个空间时弥漫的紧绷气氛，以及各自不同的盘算，预告著关系的裂痕，也让人感受到逐渐复杂化的权力版图。

此外，准备做出另一个选择的秋尚雅（河智苑 饰）也吸引了目光。她冷静表情背后隐藏的计算与决心，以及周围弥漫的气氛，都暗示著事件正朝新的方向发展。身处不同位置、各自行动的人物们，最终会带来什么结果，也引发观众关注。



另一方面，ENA《权欲之巅 Climax》首集全国收视率为2.9%，第2集上升至3.8%，持续呈现上升趋势；首都圈收视率也从2.7%提升至4.0%，证明了观众的热烈反应。随著剧情推进愈发激烈的权力战争与难以预测的发展，使《权欲之巅 Climax》持续成为话题。该剧每周一、二晚间10点（KST）播出，香港观众可上Viu收看最新集数！



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