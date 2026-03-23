李俊昊、朱智勋爆合作新剧《维京人》！「财阀三代 vs. 野心叔叔」上演王座继承争夺战

这绝对是 2026 年最令人期待的「双男主」梦幻连动！23 日，李俊昊所属经纪公司证实已收到新剧《维京人》（暂译）的出演邀约，目前正在积极讨论。 这部作品聚焦於韩国财阀家族背后隐藏的继承战争，以及为了争夺数百亿家业王座而展开的内部斗争。

李俊昊收到的角色为剧中男主角——财阀三代「韩智烈」，他不仅是企业风险分析专家，更是一名性格冷酷、深谋远虑的战略家。 这与他过往深情的形象大相径庭，展现出更具野心与层次的演技。



而与他展开强烈对立的反派角色——叔叔「韩泰俊」，目前正由实力派男星 朱智勋 积极讨论中。 若确定合作，这将是两位演员出道以来首次同台飙戏。



自退伍后，李俊昊凭藉《衣袖红镶边》、《欢迎来到王之国》、《台风商社》及 Netflix《现金英雄》写下「连续四部作品大红」的神话，正式成为收视与口碑的双重保证。 近期他刚结束《台风商社》的海外巡演，更获得美国《福布斯》等全球媒体的高度评价，展现出惊人的国际地位。



《维京人》将由曾执导《狼少年：不朽的爱》、《胜利号》的 赵圣熙 导演掌镜，李信浩编剧执笔，预计於 4 月份 开拍，目前正与全球 OTT 平台洽谈播出。 另外，李俊镐原定担纲电影《辣手警探 3》的主角并於 4 月开拍，但因导演 柳承完 身体因素暂时延期，预计将优先投入《维京人》的拍摄。

此外，李俊昊的行程依旧满档！除了 5 月将参加 2PM 日本出道 15 周年纪念演唱会，第三季还将在 Netflix 综艺《奇案 84 的奇趣民宿 2》中露脸，展现多样的活跃面貌。

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