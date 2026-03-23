朱智勛逼近權力核心！全新韓劇《權慾之巔 Climax》局勢劇變、河智苑新選擇引發關注

韓劇《權慾之巔 Climax》最新劇照中權力的平衡開始動搖！！劇情講述為了登上韓國最高權力位置，投身權力利益集團的檢察官方泰燮（朱智勛 飾），以及圍繞在他身邊人物所展開的激烈生存故事。

今天播出的第3集中，圍繞權力核心的人物關係將更加尖銳地碰撞，並迎來全新局面。更接近事件中心一步的方泰燮，在面對自己所遇到的真相與抉擇的十字路口時，不得不再次做出決定；而圍繞在他身邊的人物，也開始依照各自的利益行動。逐漸揭露的權力結構與其中產生的裂痕，將動搖人物之間的關係，並以令人無法預測的劇情發展提升緊張感。



一同公開的劇照中，可以看到站在事件中心的方泰燮，即使面對眾多視線與質問，依然以毫不動搖的態度佇立，吸引視線。接著，黃靜媛（Nana 飾）以銳利的目光深入追查某些線索的模樣，也暗示著她正朝著隱藏的真相與新的線索前進，進一步提升了緊張氛圍。



同時，圍繞權力而展開的權鍾旭（吳正世 飾）與李亮美（車珠英 飾）之間微妙的神經戰也被捕捉到。兩人同處一個空間時瀰漫的緊繃氣氛，以及各自不同的盤算，預告著關係的裂痕，也讓人感受到逐漸複雜化的權力版圖。

此外，準備做出另一個選擇的秋尚雅（河智苑 飾）也吸引了目光。她冷靜表情背後隱藏的計算與決心，以及周圍瀰漫的氣氛，都暗示著事件正朝新的方向發展。身處不同位置、各自行動的人物們，最終會帶來什麼結果，也引發觀眾關注。



另一方面，ENA《權慾之巔 Climax》首集全國收視率為2.9%，第2集上升至3.8%，持續呈現上升趨勢；首都圈收視率也從2.7%提升至4.0%，證明了觀眾的熱烈反應。隨著劇情推進愈發激烈的權力戰爭與難以預測的發展，使《權慾之巔 Climax》持續成為話題。該劇每週一、二晚間10點（KST）播出，香港觀眾可上Viu收看最新集數！



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